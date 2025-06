El apoyo de Charlotte Caniggia a su hermano Alex en medio del conflicto con Melody Luz: “Sos el mejor”

Charlotte Caniggia apoyó a su hermano Alex en medio de su conflicto con Melody Luz (Instagram)

A casi dos meses de su separación, Alex Caniggia y Melody Luz se encuentran en un tenso momento de su relación. Entre acusaciones cruzadas y furiosos descargos, la bailarina acusó al mediático criticó su rol como padre de Venezia. En ese contexto, una de las voces que salió a defender al joven fue su hermana, Charlotte, quien no solo destacó su sensibilidad y cariño por la pequeña, sino que le lanzó una dura indirecta a la madre de la pequeña.

El mensaje de Charlotte Caniggia para su hermano Alex (Instagram)

El comentario de Charlotte destacó en un carrusel que había publicado Alex en el que mostraba una serie de momentos compartidos con su hija Venezia. “Amor de padre e hija, para qué más”, había escrito el hijo de Claudio Paul en una clara referencia a Melody Luz. En esa misma línea, la influencer agregó: “Los amo hermano mío, con todo mi corazón. Sos el mejor papá que existe en el mundo”.

Luego de destacar su rol como padre, Charlotte se refirió indirectamente a las críticas de Luz: “Nadie pero nadie podrá decir lo contrario porque acá estoy yo para defenderte y lo veo con mis propios ojos. Me da mucho orgullo lo buen papá que sos. Venezia es una bebé muy tierna y la más hermosa de este planeta. Los amo”.

Charlotte Caniggia destacó el rol de Alex como padre (Instagram)

Todo comenzó luego de que Melody criticara los posteos de Alex en redes y la apariencia que este quería dar ante sus seguidores. Si bien el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, en sus redes sociales se muestra como “papá luchón”, término con el que él mismo se autorrefiere, Melody contó que esto no sería así y que tiene problemas de comunicación graves. “Yo le digo ´Che, ¿podemos charlar? Por eso también le digo por acá, no me querés ver por acá, entonces agarra los que tenés colgando y sentate enfrente mío y hablemos de qué decidimos para el futuro de nuestra hija, qué decisiones vamos a tomar, cómo la estamos criando, qué le estás enseñando, ¿Sabés que sabe los números? ¿Sabés que sabe contar? No lo sé, porque no sé si nos podemos sentar a hablar“, expresó la bailarina en una charla en Bondi Live.

Alex Caniggia acostumbra a subir fotos y videos de su día a día junto a su hija (Instagram)

Lejos de dar por terminado su descargo, expuso que Alex no estaría tan al tanto de la vida de la pequeña como dice estar: “No va a las reuniones del colegio. Ser padre no es nada más subir fotos a redes sociales, padre es saber qué vacunas le faltan, padre es llevarla a la vacuna, porque yo soy la que tiene la libreta. Yo soy la que la cuidé tres meses cuando él se fue a España y yo ya sabiendo que se hablaba con minas, ¿Y la culpa recae en mí? Que me ocupé de mi hija tres meses mientras él no estaba y era primeriza, teniendo la faja y viendo cómo él felicitaba a otra por hacerse una liposucción ¿Y encima la culpa recae en mí? ¿A quién le debo explicaciones?“.

Al parecer, durante los tres años de relación el mellizo de Charlotte tuvo una actitud cuestionable y la bailarina lo agarró infraganti: “Lo descubrí embarazada, descubrí chats embarazada y que voy a hacer, él me decía ´¿por qué no me dejaste en ese momento?´¿Por qué me echas la culpa a mí, por qué no me respetaste, tenía a tu hija en la panza? No sé si se llegaba a ver con las chicas, fue una falta de respeto a nuestro vínculo, a nuestro acuerdo“.

En su descargo, Luz también se refirió a la supuesta nueva novia de Caniggia, Ivana Capialbi. "Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar, nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.