La tajante decisión de Juana Repetto al subir de peso luego de su separación: “Me veo mal y me cuesta”

Juana Repetto se sinceró sobre su aumento de peso y cómo busca retomar hábitos saludables tras un periodo de desorden personal (Video: Instagram)

Juana Repetto atraviesa un proceso de cambio personal marcado por su separación de Sebastián Graviotto y una serie de decisiones que redefinieron su día a día. En las últimas horas, la actriz se sinceró con sus seguidores de Instagram y habló sin filtros sobre su estado físico, emocional y los desafíos que enfrenta para reencontrarse con el bienestar. Con frases directas, expuso cómo los cambios en su vida impactaron en su cuerpo y su alimentación, y reveló cuál es el nuevo rumbo que decidió tomar.

La influencer compartió con su comunidad virtual que tras su ruptura con Graviotto —con quien estuvo en pareja siete años y tuvo a su segundo hijo, Belisario— debió reorganizar toda su vida cotidiana. Se mudó a la casa de su madre mientras avanza la construcción del hogar al que se mudará junto a sus hijos, y comenzó a atravesar lo que definió como una etapa de desorden personal, en la que no logró sostener los hábitos saludables que había construido en años anteriores.

En una serie de publicaciones en Instagram, abordó con profundidad la cuestión física y emocional que la afecta desde hace semanas. El detonante fue un video en el que aparecía usando unos pantalones con estampado de vaca, que derivó en una catarata de mensajes críticos: “Dos o tres personas me pusieron ‘uy, subiste peso’, ‘ay, sos una vaca’, y no sé qué”, relató. Lejos de ignorar los comentarios, decidió enfrentarlos: “Dije tipo ‘es verdad’. Me vi más potente”.

La artista detalló cómo su ruptura con Sebastián Graviotto impactó en su rutina, desde su salud hasta sus emociones

Ese episodio la llevó a hacer un ejercicio de introspección. Decidió pesarse por primera vez en mucho tiempo, y los resultados confirmaron sus sensaciones: “Tenía unos kilos más que en los últimos ocho años”. Sin embargo, explicó que el conflicto no era con la balanza: “No fue por el número, ni porque me veo más rechoncha y no me gusta. Hago un esfuerzo por aceptar mi cuerpo y los cambios”. Lo que realmente le hizo ruido fue entender que el aumento de peso era consecuencia de su estado general: “Esto es resultado de lo desordenada que estoy”.

Repetto planteó que su relación con la alimentación viene con una historia previa, atravesada por conductas poco saludables que arrastra desde la infancia. “Caí en el picoteo porque tuve toda una vida entera de malos hábitos. Los buenos hábitos los adquirí durante la menor parte de mi vida”, reconoció. Esa tendencia se profundizó en los últimos meses, en los que se encontró sin rutinas claras, con menos tiempo para cocinar y con menor disponibilidad emocional para priorizar su salud física. “Se sigue cayendo en la excusa de que como no podés cocinar, picoteás...”.

Desde una perspectiva crítica, también analizó el impacto que esto tiene en su rendimiento diario. “Te sentís débil, cansada… Si hubiese logrado sostener los buenos hábitos durante todo este proceso estaría mucho mejor, físicamente más armada y menos cansada”, sostuvo. Y añadió: “No hay que caer en la propia trampa de la cabeza de uno”.

Juana Repetto admitió caer en malos hábitos alimenticios que arrastra desde la infancia y cómo trabaja para cambiarlos

Después de reconocer los cambios en su cuerpo y su energía, tomó una decisión concreta. “Tengo que volver a mis siete alimentos que son la clave para estar bien, verme y sentirme bien”, anunció. Se trata de un sistema que ya había adoptado en el pasado, basado en un enfoque estructurado de alimentación consciente. Según explicó, no esperará al taller previsto para el 30 de junio, sino que ya compró todo en el supermercado y empezó a reorganizar sus comidas.

Con ese objetivo en mente, invitó a sus seguidores a sumarse a un nuevo grupo de alimentación saludable, una modalidad que ya había probado antes y que busca promover el compromiso colectivo. La actriz no lo presentó como una dieta, sino como una herramienta para recuperar el equilibrio físico y emocional que perdió durante el último tiempo. En sus palabras, el foco está en el bienestar y no en la estética: la idea es poder sostener hábitos que la hagan sentir con más energía y fortaleza.

En paralelo, continúa enfocada en la obra de su futura vivienda, el espacio donde proyecta comenzar una nueva etapa con sus hijos. Ese proyecto, que originalmente compartía con su expareja, hoy representa un punto de apoyo emocional que busca transformar en una base sólida para su nueva vida.