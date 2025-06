La reacción de Alex Caniggia a la entrevista de Melody Luz: “Cuiden la familia”

La reacción de Alex Caniggia a la entrevista de Melody Luz (Video: Instagram)

Desde que Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron su separación semanas atrás, el escándalo fue aumentando poco a poco luego de que la bailarina decidiera contar lo que vivió en su relación con Alex, los engaños y las diferencias que los llevaron a tomar rumbos diferentes. Ahora un nuevo capítulo en esta historia comenzó luego de un día en el campo de Caniggia, su hija Venezia y una joven desconocida.

Esto generó el enojo de Luz, que decidió dar una entrevista en Bondi Live, el canal de streaming de Ángel de Brito, donde dejó en claro que la paternidad es mucho más que subir muchas fotos en las redes sociales. A esto el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, reaccionó sin dudarlo. Primero subió una selfie sin remera a pura sonrisa con la leyenda “Buen día”.

Luego de esto vino el palito directo para con su expareja. Con un video caminando de la mano de Venezia escribió: “Cuiden a la familia, gente, es lo más importante del mundo”. Pero esto no fue todo, ya que también decidió dejar un mensaje con su voz: “Por acá, con el amor de mi vida, mi princesa, yendo al jardín. El mejor papá luchón del mundo, gente. Cuiden a la familia que es lo más importante del mundo”.

Él no fue el único en reaccionar a la entrevista de la bailarina. Santiago del Azar, actual pareja de Melody subió una captura de pantalla de cuando estaba viendo el stream y agregó: “Estuviste muy bien amor. Sos una gran madre, luchadora, trabajadora. Te hiciste de abajo. Que la chu… los que les gusta hablar gilada y como dicen, a la gilada ni cabida”.

La reacción de Santiago del Azar

Qué fue lo que dijo Melody Luz que hizo enojar a Alex Caniggia

Melody estuvo invitada en Bondi Live, el canal de streaming de Ángel de Brito, para hablar de las infidelidades de El Emperador y la actual relación que mantienen luego de que le dedicara un filoso descargo en sus redes sociales. Cuando le preguntaron por qué en un principio había elegido el silencio, dijo: “Lo que pasó fue que ante cualquier cosa él siempre me decía ´no des notas, no des notas´ y yo le hacía caso. Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar, nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.

Sobre este episodio dejó en claro, en varias ocasiones, que no le molesta que tenga nueva pareja, sino que ella no sepa el nombre: “Lo que me pareció raro es que el viernes dijo estoy soltero y el sábado se va al campo con una chica, ¿cuántas chicas les vas a presentar a mi hija? Está bien, yo ya estoy con una persona, pero estoy con una y no sabes lo que bien que se comporta con Venezia y yo no subí una foto en la cama con Santiago porque si no me iban a la yugular a mí “. Acerca del trasfondo de su enojo, aseguró: ”Es el postear y el postear en una cama, mi hija en una cama. Él conoce a Santiago, sabe quién es, sabe su nombre, sabe su cara, yo veía un ojo, una teta, a alguien agarrándole la mano a mi hija y yo decía ¿con quién está?“.

Melody Luz arremetió contra Alex Caniggia (Video: Bondi Live)

Lejos de dar por terminado su descargo, expuso que Alex no estaría tan al tanto de la vida de la pequeña como dice estar: “No va a las reuniones del colegio. Ser padre no es nada más subir fotos a redes sociales, padre es saber que vacunas le faltan, padre es llevarla a la vacuna, porque yo soy la que tiene la libreta. Yo soy la que la cuidé tres meses cuando él se fue a España y yo ya sabiendo que se hablaba con minas, ¿Y la culpa recae en mí? Que me ocupé de mi hija tres meses mientras él no estaba y era primeriza, teniendo la faja y viendo cómo él felicitaba a otra por hacerse una liposucción ¿Y encima la culpa recae en mí? ¿A quién le debo explicaciones?“.

Al parecer, durante los tres años de relación el mellizo de Charlotte tuvo una actitud cuestionable y la bailarina lo agarró infraganti: “Lo descubrí embarazada, descubrí chats embarazada y que voy a hacer, él me decía ´¿por qué no me dejaste en ese momento?´¿Por qué me echas la culpa a mí, por qué no me respetaste, tenía a tu hija en la panza? No sé si se llegaba a ver con las chicas, fue una falta de respeto a nuestro vínculo, a nuestro acuerdo“.