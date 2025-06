Alex Caniggia mostró por primera vez cómo es la voz de su hija Venezia: “¿Quién es el amor de mi vida?”

Luego de su separación de Melody Luz, y de los rumores de noviazgo con Ivana Capialbi, Alex Caniggia atraviesa una etapa de cambio en su vida. En ese contexto, el mediático se refugia en el centro de su familia, principalmente en el vínculo con su hija Venezia. Así las cosas, este jueves, el influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar, por primera vez, cómo es la voz de su pequeña.

Acostado sobre una alfombra, con juguetes y ropa a su alrededor, Caniggia grabó espontáneamente una charla con su hija. “Gente, escuchen cómo habla Venezia”, se lo escucha decir para introducir la situación. Acto seguido, el mediático se dirigió a su pequeña: “Hija, ¿cómo estás hoy? ¿Vamos al jardín ahora? ¿O no?”. Al escuchar la negativa de su niña, Alex continuó: “No, pero tenés que ir al jardín, cómo que no querés ir. Vas a ver a tus amiguitos, a tus maestras. O sea, te vas a divertir. ¿O querés venir de rumba con papá?”.

Rápidamente, se escucha a la niña decir con voz dulce: “Papá”. Ante la respuesta de la menor, el mediático comentó: “Se quiere venir de rumba con papá por la city. ¿Qué hacemos?”. Nuevamente, la bebé dijo: “Papi”. Fue entonces cuando, con ternura, Caniggia expresó: “¿Quién es el amor de mi vida? Venezia”.

"Con el amor de mi vida", el mensaje de Alex Caniggia hacia su hija

En la noche del miércoles, Caniggia había mostrado cómo pasó su día junto a su pequeña. “Mi grizzly bebi, con la mujer de mi vida”, había escrito junto a una foto en la que se veía a Venezia en su cochecito. Horas después, al momento de ir a dormir, el influencer compartió una story en la que se lo ve durmiendo junto a la menor. “Nos vamos a dormir, miren con quién estoy, con el amor de mi vida, la mujer de mi vida, la hermosa cerda. Te amo hija. Sos lo más lindo que tengo. Gente, cuiden a su familia, que es lo más importante del mundo”.

Acto seguido, Alex compartió una foto en la que se veía a Venezia descansando con su chupete, mientras él dormía a su lado. “Con el amor de mi vida, hija hermosa, te ama papá para siempre”, escribió el influencer.

De esta manera, Caniggia buscó destacar que su enfoque estaba en la crianza de su hija. Horas antes, el mediático se había expresado sobre los rumores de noviazgo con Ivana Capialbi. “Recién me entero de que tengo nueva novia. Ya me inventan una nueva”, protestó fiel a su estilo, y añadió: “Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente”, aclaró, buscando poner fin a cualquier especulación.

Alex Caniggia mostró cómo fue su día junto a Venezia (Instagram)

Para reforzar su mensaje, remató: “No estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”. Y lo reforzó escrito en la base del video: “No tengo novia, no tengo pareja, que quede claro”.

La respuesta de Alex no tardó en replicarse en redes y medios, pero las miradas también se centraron en Ivana Magalí Capialbi, la empresaria de 29 años que muchos ya apodaban “la nueva pareja del Emperador”. Ella misma optó por despejar dudas con una serie de historias en Instagram donde enfrentó las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Caniggia. “Quiero aclarar esto porque tengo el teléfono reventado de mensajes”, comenzó su descargo en redes, dejando en claro su cansancio ante las preguntas y rumores.

Lejos de cualquier polémica con la expareja del mediático, la joven fue enfática: “No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada que decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”. De esta manera, buscó desarmar cualquier expectativa de enfrentamiento personal y aclaró que su acercamiento a Alex no tuvo ninguna relación con conflictos sentimentales previos.