La confusión de Darío Barassi por el nombre del novio de una participante: “Rarísimo todo”

La confusión de Darío Barassi por el nombre del novio de una participante (Video: Eltrece)

Durante una emisión de Ahora Caigo, el ciclo de entretenimientos conducido por Darío Barassi, la participación de María Victoria, una joven venezolana estudiante de Diseño de Interiores, se convirtió en uno de los momentos más comentados. Entre risas y anécdotas, la concursante sorprendió al público y al propio conductor al revelar la singular historia del nombre de su novio, desatando una serie de reacciones y comentarios espontáneos en el estudio.

Una joven llamada María Victoria fue a participar y descolocó al conductor al contarle la historia detrás del nombre de su novio, a quien conoce desde que tiene 13 años. La concursante, oriunda de Venezuela y estudiante de Diseño de Interiores, presentó a su chico como “Rainer”. Ella misma aclaró: “Mejor Eduardo porque Rainer confunde mucho así que, Eduardo”. Por su parte, el humorista se mostró desconcertado y exclamó: “Okey, Eduardo. Pero, ¿Rainer? Tiene nombre de superhéroe”.

María Victoria entonces lanzó: “Es graciosa la historia de cómo le eligieron el nombre”, despertando la curiosidad del conductor, quien no tardó en pedir más detalles: “A ver quién me lo cuenta. ¿Cómo te eligieron el nombre Rainer?”. Desde el público, el propio novio detalló: “En la parte de atrás de un colectivo decía ‘Rainel’. Mi abuela lo ve y dice: ‘ese nombre me gusta pero con R’. Fui el primer nieto así que bueno… me lo pusieron a mi”.

“O sea, el nombre surgió del nombre de un colectivo”, acotó ella entre risas. La reacción de Barassi ante el relato fue inmediata y desde la conducción expresó su desconcierto: “¡No, no! Esta historia no me gustó. ¿Qué está pasando, chicos? Está la abuela ahí fumando, ve un bondi y dice: ‘pongámosle ese nombre’. ¡Rarísimo todo!”, mientras la participante se reía junto al público.

Esta anécdota se sumó a los momentos distintivos del programa, dejando una huella divertida tanto para el público como para quienes participaron en el estudio, ya que no es la primera vez que el conductor decide saber más de la vida de sus participantes y queda en shock por lo que le cuentan del otro lado

Darío Barassi se metió en una interna familiar y quedó descolocado

Darío Barassi se metió en medio de la tensa relación de una suegra y consuegra

Todo comenzó con Belén, una participante que llegó acompañada por las dos mujeres. Esto llamó la atención del conductor, por lo pensó dos veces: “¿Cómo te llevás con su consuegra?”, lanzó, con ese tono tan suyo, mezcla de picardía y curiosidad real. La respuesta de la madre de Belén fue tibia: “Nos llevamos, nos llevamos”. Sonaba más a evasiva que a verdad.

Darío, olfateando que había algo más, no se quedó ahí: “Pero, ¿qué tan mal es la cosa?”. La mujer repitió su diplomacia: “Lo que pasa es que no nos vemos tanto”. Y ahí, la tensión flotó apenas unos segundos. Hasta que la consuegra intervino, decidida a cortar el rumor antes de que creciera: “Nos llevamos re bien. Sí, sí, nos llevamos bien”, afirmó con una sonrisa nerviosa.

Entonces, Barassi se dio cuenta que todo había sido una jugada. Una especie de pequeña trampa televisiva. “¡Lo hiciste a propósito! ¿Me hiciste venir acá al p...? ¡Vos sabés cómo va a perder tu hija ahora! Sí, por culpa tuya”, dijo, indignado y divertido al mismo tiempo. El público estalló en risas.

Pero no se detuvo ahí, sino que intentó ir hasta el límite: “Decí algo malo de ella”. La madre, sin titubear, soltó una frase que desarmó cualquier especulación: “No, no tengo nada malo para decir. La quieren a mi hija, y eso es lo primero”. Barassi, emocionado, volvió al juego, y cerró el momento con ternura. El supuesto conflicto familiar no existía, pero el show sí.