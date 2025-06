Juana Repetto mostró el pasatiempo que adoptó luego de su separación: “A ver si les gusta”

A poco tiempo de terminar su relación con Sebastián Graviotto, Juana Repetto puso el foco en una particular actividad y mostró los resultados (Video: Instagram)

La vida de Juana Repetto viene atravesando una auténtica montaña rusa en los últimos meses. Con su reciente separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo menor Belisario, y cambios de vivienda que impactaron de lleno en su rutina familiar, la actriz se vio obligada a encontrar nuevas formas de transitar los desafíos de la maternidad y el día a día. En medio de mudanzas y rearmados, Juana optó por volcarse a una actividad que requiere dedicación, paciencia y una gran cuota de esmero. Y lo comparte, paso a paso, con sus seguidores en cada publicación.

Lejos de caer en el desánimo, Repetto decidió tomar clases de cerámica y rápidamente esa disciplina se transformó en su nueva pasión. Sin perder el contacto con su público, la actriz utilizó sus redes para relatar en primera persona cómo atraviesa este momento y cuáles son los frutos de tantas horas frente al torno y el barro. “Buenas. ¿Cómo están? Acá aparezco, ando perdida porque bueno, ya saben, igual acomodándonos ya mucho más en calma en lo de mamá, empezando a organizarnos, a encontrar nuestra rutina acá y demás. Así que contenta. Les acabo de subir un video de cómo pinté mis primeras piezas de cerámica. A ver si les gusta”, contó abriendo la puerta a mostrar su costado más lúdico y creativo.

La conexión de Juana con la cerámica no es superficial, sino resultado de la práctica cotidiana y de la búsqueda de una terapia práctica y manual que le permita desconectarse. En ese mismo mensaje, habló sobre uno de sus primeros desafíos en el taller: una huevera. Con humor y sinceridad, detalló: “Me están preguntando por la huevera que recién mañana se supone que ya está horneada para pintar y después no sé, yo me voy a llevar una docena de huevos para ver si entran bien. Si la pinto al pe... me llevó un montón de tiempo hacerlo y no me divierte tanto como tener la mano en el barro. Así que ahí va la huevera, y también estoy haciendo una tabla para picada”.

Los resultados de sus prácticas no tardaron en llegar y, a medida que avanzó en sus primeras piezas, decidió compartir con sus seguidores el paso a paso. El clip que la muestra en distintos momentos: desde el trabajo de modelado y esmaltado de un cuenco, hasta la instancia final de la pintura, todo hecho por ella. El resultado, lejos de quedar como una pieza decorativa, ya tiene su función en la cotidianidad doméstica. “Así quedó, ¿les gustó? Beli lo aprobó”, remarcó la influencer, mostrando cómo su hijo menor disfrutó de un plato de pastas en el cuenco que Juana preparó con sus propias manos.

Lejos de detenerse solo en el primer intento, Repetto sumó nuevos proyectos a su repertorio creativo y familiar. Actualmente, se encuentra trabajando en más piezas artesanales: una huevera y un pote pensado para snacks, y comparte el progreso en tiempo real. “Se fue la huevera al horno. Después les muestro. Y ahora voy a pintar este que lo tengo que lijar, que me pidió Toro para poner papas fritas y ketchup. Está buenísimo. También puede ser humus y verduras, ¿qué más pondrían acá? Nachos y guacamole… Después les muestro cómo queda pintado”, relató, dejando ver la participación activa de sus hijos en el proceso.

El entusiasmo de la influencer por la cerámica la llevó también a actualizar a sus seguidores sobre el detrás de escena de cada pieza. Tras enviar la huevera al horno, compartió los detalles sobre el proceso de lijado y pintura de un nuevo objeto artesanal. Cada etapa tiene su técnica y sus secretos, y la actriz no dejó afuera ninguno. “Esto se supone que una lija antes del horno, pero como era peligroso que se rompa y me lo hornearon muy amablemente. Lo voy a lijar ahora y lo voy a pintar. Bueno, y después voy a hacerlo una tabla de picadas que les voy a mostrar“, cerró, anticipando que habrá nuevos resultados para compartir en sus próximos posteos.

En este presente de cambios personales y búsqueda de nuevos equilibrios, la cerámica se instaló en la vida de Juana como un espacio de creación, calma y encuentro, donde comparte con su familia y logra imprimirle a cada día una dosis de motivación renovada.