Andrés Nara salió de paseo con sus nietas y añoró cuando lo hacía con sus hijas: “Recordando a Wan y Zai”

La foto que posteó Andrés Nara

Mientras Wanda está de viaje por Ibiza, Andrés Nara salió a dar una vuelta en auto con sus nietas Francisca e Isabella, lo que lo llevó a recordar cuando hacía lo mismo con sus hijas, Wanda y Zaira Nara. “Paseando con Fran y Isi. Recordando a Wan y Zai”, publicó con nostalgia en sus historias de Instagran, imagen que fue replicada por Wanda.

Wanda que en estos días disfruta del sol balear luego de un ajetreado paso por Italia, dejó a sus hijos al cuidado de su abuelo Andrés y su tía Zaira en Buenos Aires.

Durante el fin de semana, la familia se reunió y Zaira, acompañada de sus hijos Malaika y Viggo, compartió momentos de juegos y risas con sus sobrinos. Entre las fotos que publicaron, una muestra a los niños acariciando a PP, el loro de la familia, lo que agregó un toque tierno a la reunión.

En un video divertido, Andrés y Zaira se mostraron en su casa disfrutando de unos mates. Entre risas, Andrés soltó: “El loro no entiende nada”, y Zaira añade: “Bueno, nos dejaron acá”, en un claro guiño a la ausencia de Wanda, que en ese momento se encontraba en Milán, donde disfrutó de la residencia que antes compartió con Mauro Icardi junto a amigos.

Si bien durante años Andrés Nara no pudo ver a su hija, la reconciliación llegó en 2022. El distanciamiento se produjo por varios motivos. En el año 2013, cuando la empresaria anunció su escandalosa separación de Maxi López cansada de sus supuestas infidelidades. Hasta entonces, Andrés mantenía una excelente relación con su ex yerno y no vio con buenos ojos la relación de su hija con Mauro Icardi. Todo empeoró cuando se separó de Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira, y comenzó una relación con Carina Tononi, una cantante de cumbia que adoptó el nombre de Carinara. Y terminó de detonar cuando anunción el embarazo de Wanda con Icardi, lo que enfureció a la empresaria, que cortó la relación.

Finalmente, todo regresó a su cauce. La reunión de la reconciliación contó con la presencia de los hijos de Wanda, fruto de sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi. Entre comentarios y emojis, Wanda escribió: “Nara-López-Icardi. En Buenos Aires”, acompañado de la icónica imagen de un mate. El mismo Andrés compartió su emoción al subir una foto con la leyenda “Mis amores”, señal de una posible paz que comienza a florecer.

Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira

Ahora, con la familia encarrilada, Andrés Nara criticó duramente a Icardi por la escandalosa separación con su hija. En un tono directo, explicó su angustia por la discordancia entre lo que el jugador del Galatasaray pretende y lo que realmente desean sus nietas. “Me siento angustiado porque lo que quieren las nenas difiere de lo que quiere este muchacho y el común denominador”, dijo visiblemente afectado. Andrés desmintió con contundencia los rumores de que Wanda intentara apartar a las pequeñas de su padre. “Es equívoco que la madre, mi hija, dice que no quieren que estén con el padre. No, ella no quiere que sufran, estén incómodas y la pasen mal”, aclaró para poner fin a esas especulaciones.

Andrés también hizo especial mención al episodio del ascensor, comentando: “Por ejemplo, lo que hubo en el ascensor se podría haber evitado con dos personas que tengan a los perritos y él no quiso”. Estas declaraciones no solo reflejan la tensión existente, sino también la frustración del abuelo viendo que sus nietas quedan atrapadas en situaciones perturbadoras.

En estos días, la mediática, enfrascada en una batalla legal con Mauro Icardi, sabe por lo menos que su frente interno está en calma. Y tiene de su lado a toda la familia Nara, enfocada en reconstruir sus lazos y avanzar juntos.