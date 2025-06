Mirtha Legrand impactó a sus invitados con un vestido de tela paillette y causó furor en redes: “Escucho los silbiditos”

Mirtha Legrand volvió a captar todas las miradas en su programa del sábado por la noche gracias a un look diseñado al detalle y pensado para realzar su estampa de diva televisiva. Fiel a su estilo, la conductora apostó por una imagen que combinó tradición y sofisticación, haciendo de cada elección de vestuario, joyas, maquillaje y peinado una clara muestra de su identidad e impronta personal.

El programa tuvo como invitados a Jairo, referente de la música argentina; Fernando Burlando, abogado vinculado a casos mediáticos; María Julia Oliván, periodista y escritora de mirada crítica; y Hugo Alconada Mon, reconocido periodista de investigación. La mesa abordó temas actuales desde la cultura, la justicia, el periodismo y la política.

En esta oportunidad, optó por un vestido largo verde y negro, realizado en tela paillette de alta calidad que, bajo la luz del estudio, desplegaba destellos sutiles y un acabado luminoso. El corte del vestido —recto, de mangas largas y con caída fluida— proporcionaba un equilibrio atemporal, mientras que los delicados bordados junto a las pequeñas aplicaciones de cristales en escote y puños otorgaban profundidad y detalle a la prenda sin saturar la imagen general. El largo exacto, rozando el empeine, colaboró a acentuar la estilización de la figura y acompañó la silueta de la conductora con natural elegancia.

Mirtha Legrand impactó a sus invitados con su llamativo look

La selección de accesorios estuvo pensada para otorgar puntos de luz y sofisticación al conjunto. Mirtha lució aros largos con incrustaciones de piedras brillantes en formato de lágrima, los cuales capturaban destellos desde diferentes ángulos del estudio cada vez que giraba la cabeza o gesticulaba.

El collar, de plata con pequeñas incrustaciones de diamantes, resaltó el sector del escote, aportando discreción y brillo sin competir con los detalles del vestido. Los anillos, verdaderos protagonistas en sus manos, incluían piedras centrales en tonos nude y gris perla en marcos de platino, mientras que la pulsera rígida de plata mantuvo la coherencia y enriqueció aún más el acabado visual, acompañando sus movimientos durante el desarrollo del programa.

Especialmente cuidado fue el maquillaje, ejecutado para destacar en cámara con elegancia y frescura. La base, de acabado satinado, logró un cutis parejo y radiante que transmitía vitalidad. Sobre los pómulos, un rubor en tonos suaves delineó el rostro aportando calidez, al tiempo que en los ojos se utilizaron sombras perladas en beige y gris combinadas con un delineado negro sutil que intensificó su mirada.

Las cejas, cepilladas y levemente perfiladas, enmarcaron la expresión sin perder naturalidad. El labial, en tono coral satinado, escogido especialmente para sumar color sin sobrecargar la imagen, completó el maquillaje con un guiño de frescura y sofisticación.

Mirtha Legrand optó por un vestido largo de color verde y negro

El peinado representó un sello inconfundible de la diva: la cabellera rubia, perfectamente peinada mediante brushing voluminoso y puntas pulidas con una leve ondulación hacia afuera, entregó marco y movimiento al rostro. Los reflejos dorados de su color añadieron brillo y energía, mientras que el volumen sutil en la raíz equilibró la estructura facial y aportó el toque clásico que distingue sus presentaciones. Cada mechón fue dispuesto con precisión, reafirmando la importancia que la conductora otorga a la armonía estilística integral.

Desde el comienzo de la noche, el look generó elogios tanto de los presentes en el estudio como de los seguidores en redes sociales, quienes no tardaron en resaltar la fineza y el esmero de la producción. Los comentarios reconocieron el modo en que cada detalle —desde el vestido y las joyas hasta el maquillaje y el peinado— trabajó en favor de la imagen icónica que Mirtha Legrand construyó a lo largo de los años. Así, la conductora volvió a demostrar que la elegancia no depende solo de la prenda sino del compromiso con la estética y de una dedicación absoluta a la excelencia en cada una de sus apariciones públicas, renovando su legado como símbolo de distinción y buen gusto en la televisión argentina.