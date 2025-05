La escapada de Nicole Neumann y sus hijos a las sierras de Córdoba: cabalgata, relax y un amanecer soñado

La cabalgata de Nicole Neumann y sus hijos en Córdoba

Desde que conoció a Manu Urcera, su marido desde diciembre de 2023 y padre de su hijo Cruz, algunas dinámicas cambiaron para Nicole Neumann. La modelo pasó a compartir la pasión del rionegrino, que son los autos de carrera. Es uno de los pilotos más importantes del Turismo Carretera, la más arraigada a los fierreros argentinos, y cada vez que su agenda lo permite ella está ahí para brindarle su apoyo.

En algunos casos, también se suman Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo durante su relación con Fabián Cubero para ensamblar una dinámica familiar siempre complicada. En este caso, Nicole armó el equipaje y se embarcó rumbo a la provincia de Córdoba con las niñas menores y el incondicional Cruz. La hoja de ruta marcaba el circuito Oscar Cabalén, emblemático trazado de la provincia mediterránea, y el contingente paseó por el autódromo y por las sierras, en un mix de adrenalina y tranquilidad.

Manu Urcera con Cruz al volante. A la derecha, el bebe con sus hermanas Sienna y Allegra

“Amanecer al pie de las sierras”, escribió la modelo mientras documentaba el imponente y típico paisaje cordobés. Adelante, marchaban las dos niñas con el pequeño Cruz, una debilidad para ellas, que lo miman cada vez que pueden. El sol entibiaba la ola polar que alcanza buena parte del país y el cielo bien azul aportaba un bellísimo contraste cromático.

Después llegó el turno de la cabalgata, con el andar cansino de la mula Manuela y una simpática jauría que les marcaba el paso. Una geografía ideal para Nicole, reconocida defensora de los animales, una convicción que le transmite a sus hijos. El descanso llegó pasado el mediodía, con un picnic al pie de las sierras y las travesuras del pequeño Cruz, que se animó a jugar con el agua, siempre con el cuidado de sus hermanas.

Tres postales de la escapada de Nicole Neumann con Allegra, Sienna y Cruz

En una charla con Catalina Dlugi meses atrás, Urcera reflejó cómo se fue construyendo el vínculo con Nicole en el universo automovilístico, con los nervios propios de un vehículo que viaja a altísima velocidad. “A Nicole le entretiene. Si bien todo el tiempo está aprendiendo y conociendo cosas. Pero me apoya y no tiene miedo realmente. Mi mamá quizás tenía un poco más cuando yo era más chico, pero ella también lo entiende y en ningún momento me lo impidió”, expresó el piloto.

Los fierros corren por la sangre y la herencia paterna. En su San Antonio Oeste natal, se inició en el motociclismo hasta que en el 2011 supo que lo suyo eran los autos. Su padre y su abuelo lo apoyaron en cada una de sus decisiones. ¿Pero cómo actuaría él ahora que es padre? “Hoy me pongo en mi lugar y me daría algo de temor que mi hijo en cuatro años esté corriendo en moto”, admitió.

Manu Urcera con Cruz en su lugar en el mundo

La pregunta de la conductora de Agarrate Catalina (La Once Diez) se caía de maduro: “Y si a los cuatro años quiere estar en moto. ¿Qué hacés?”. La respuesta sonó natural y espontánea: “Yo diría que haga lo que lo haga feliz. Creo que si uno quiere ser bueno en algo, tiene que ser incondicional. Tiene que apasionarse. Si no te apasiona, es muy difícil que logres ser bueno, porque a lo que sea, uno le tiene que dedicar muchísimo esfuerzo, tiempo y solo la pasión te mantiene las ganas de hacer cosas que no son agradables”.