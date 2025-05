El mensaje de Alex Caniggia para Santiago del Azar luego de su ruptura con Melody Luz: “La soltería me refrescó”

Alex Caniggia habló de Santiago del Azar luego de su separación con Melody Luz

Irritado, molesto, con una actitud desafiante, desde su separación de Melody Luz, Alex Caniggia no ocultó su desilusión por el nuevo noviazgo de la bailarina. Con respuestas irónicas y polémicas publicaciones, el mediático expresó, poco a poco, lo que sentía. Sin embargo, en las últimas horas, el hijo de Claudio Paul se mostró positivo ante este nuevo capítulo de su vida. Con una sonrisa en su cara habló de su presente y hasta le envió un mensaje a Santiago del Azar, la actual pareja de la influencer.

Lejos de cualquier escándalo, Caniggia abrió su corazón y contó cómo se sentía. “Puede ser que la separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, comenzó diciendo el mediático, fiel a su estilo en diálogo con Puro Show (eltrece). Luego, el cronista le preguntó si estaba buscando amor. Inmediatamente, el joven contestó de forma negativa. “No, no. Déjenme un poco la soltería, que disfrute, la estoy pasando bien”, sostuvo.

Acto seguido, los periodistas le preguntaron si le molestaba el reciente vínculo de Luz con del Azar. “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”, contó, expresando sus buenos deseos para el presente amoroso que vive la influencer. Así, luego Caniggia destacó que no tiene nada que decir sobre el cocinero: “No opino. Claramente lo conozco. Nada más que la haga feliz”.

Melody Luz y Santiago del Azar estuvieron a los besos en vivo

En ese contexto, Alex también fue consultado por su rol como padre, el cual también fue destacado por Melody tiempo atrás. “¿Te preocupaste mucho con el último tema de salud de tu hija?”, le preguntaron. “Sí, la verdad que sí, para mi Venezia es todo en el mundo. Antes que nada viene mi hija, y después viene todo el resto”. Fue entonces cuando Caniggia devolvió el gesto y destacó a la bailarina como madre: “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia, y también sus abuelos. Claramente, no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

Por último, el mediático habló sobre su reticencia a hablar con los medios semanas atrás y resaltó la madurez que alcanzó en esta etapa de su vida: “Desde que soy padre estoy mucho más maduro”.

Días atrás, Luz publicó una contundente frase sobre su vínculo con Caniggia. La bailarina utilizó una historia de Instagram en la que aparecía en primer plano, con un delicado delineado, vestida con un suéter blanco de lana y apoyada sobre su mano, en una expresión que mezcla cansancio y tristeza. Lo que acompaña la foto no es menor: un texto breve, pero, paralelamente, lo más importante del mensaje. “Qué paja cuando esperás cosas que al otro no le nacen. Qué paja asumir que hay vínculos que no dan más. Qué paja”, escribió.

El dolor de Melody Luz tras su separación de Alex Caniggia y su romance con Santiago del Azar: "Hay vínculos que no dan para más"

Las palabras elegidas apuntan a un agotamiento, a la incomodidad de aceptar que una relación ya no tiene futuro. Y aunque no menciona nombres, la alusión a “el otro” se interpreta como una referencia directa a su expareja.

La historia entre Melody Luz y Alex Caniggia se terminó entre especulaciones de infidelidades, nombres cruzados y versiones contrapuestas. Tras el fin de la relación, la bailarina retomó el contacto con Santiago del Azar, el cocinero con quien compartió pantalla durante el reality El Hotel de los Famosos (Eltrece). Aunque en ese momento no hubo un acercamiento amoroso, el reencuentro entre ambos derivó en un vínculo que rápidamente se volvió visible en redes y programas de televisión.

En Mujeres Argentinas, Melody y Santiago aparecieron juntos frente a cámara. Ella, aunque reticente a que su nuevo compañero hablara al aire, permitió que se sentara a su lado y terminó besándolo en vivo, oficializando así el romance. En paralelo, Alex Caniggia reaccionó con un posteo en su perfil de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta.