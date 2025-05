El mal momento de Paula Chaves durante sus vacaciones familiares en el Caribe: “Mándenme energía”

Paula Chaves enfrenta un cuadro febril en medio de sus vacaciones familiares en Costa Mujeres, México

Paula Chaves se encuentra atravesando un momento difícil mientras disfruta de unas vacaciones en familia en las playas de Costa Mujeres, México, junto a su pareja Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. El viaje, planeado como un descanso familiar luego de una intensa agenda laboral, se vio afectado por un problema de salud que la obligó a interrumpir parte de las actividades.

Desde sus redes sociales, la modelo relató que fue afectada por un fuerte cuadro febril que la dejó en cama y alejada de las actividades familiares. La situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes comentaron masivamente en sus publicaciones, preguntando por su estado de salud. La conductora no tardó en responder con el tono directo y espontáneo que la caracteriza.

La modelo pidió “energía” a sus seguidores para superar los 39 grados de fiebre que la mantienen en cama

“Mándenme energía, agonizo con 39 de fiebre desde ayer”, escribió en una historia publicada desde su cuenta oficial de Instagram. El mensaje fue acompañado por una imagen desde la cama del hotel en el que se hospeda con su familia, además de mostrar distintas cartas escritas por sus hijos.

La fiebre alta, acompañada de síntomas compatibles con un virus, la mantuvo en reposo durante varios días. Horas después de su primera publicación, compartió una actualización para llevar tranquilidad: “Estoy mejor...recuperándome”, expresó.

Pedro Alfonso compartió momentos únicos con sus hijos mientras Paula guarda reposo

Mientras tanto, Pedro Alfonso tomó el rol de capitán del equipo familiar. A través de su cuenta en redes sociales, compartió videos y fotos junto a los niños en la playa, participando de actividades y caminatas. En una de las grabaciones, se lo escucha decir en tono lúdico: “Vamos equipo, enumérense”, mientras los chicos se cuentan entre risas.

La relación entre el actor y sus hijos es fenomenal. De hecho, suele abrir la puerta de su intimidad a través de las redes sociales. A veces lo hace con humor, otras con ternura. Una de las últimas veces fue con algo distinto: una conversación nocturna con su hija menor que tocó un tema profundo y universal.

El diálogo ocurrió en la cama, justo antes de dormir, y Pedro decidió compartirlo con sus seguidores. Subió el audio sin imagen, acompañado de subtítulos. Con la voz suave de Filipa, de cuatro años, y la de él. La charla giraba en torno al paso del tiempo, la vejez y la muerte, y fue tan genuina que en minutos se volvió viral.

Pedro Alfonso grabó la conversación que mantuvo con su hija más pequeña antes de dormir (Video: Instagram)

“Yo voy a cumplir 46”, le dijo Pedro. La pequeña respondió con lógica infantil: “Y yo cinco. Después seis. Después siete”. Luego vino la pregunta que lo descolocó: “¿Y no te vas a hacer viejito?”. Pedro trató de explicarle que sí, que uno envejece, pero que estaba bien, aunque ya no veía tan bien y le dolían las rodillas. La nena quiso saber por qué. “Porque uno crece”, respondió él. Pero el intercambio siguió.

“¿Te vas a hacer viejito?”, le preguntó ella. Él devolvió con otra duda: “¿Vos me ves viejito ahora o me voy a hacer viejito?”. Filipa se quedó pensando y dijo, casi en un susurro: “Te vas a hacer viejito…”. Pedro intentó ponerlo en palabras simples: “Vos también te vas a hacer viejita en un momento”. Pero la nena no pudo evitar lo que todos sentimos ante esa idea: “Pero vas a morir así”, dijo con un dejo de miedo. “Bueno, es la vida”, contestó Pedro. “¿Te falta mucho?”, preguntó Filipa. Y cerró con una frase que terminó de quebrar a todos: “No quiero”. “Nada… Bueno, yo tampoco”, respondió él, con una ternura que traspasó la pantalla.

La conversación no tardó en provocar reacciones. Su esposa, Paula, fue una de las primeras en comentar el posteo. “No, no, no… Parí el ser más amoroso del mundo”, escribió. Detrás de ella, se sumaron miles de mensajes: “Qué corazón inmenso y cuánta simpatía”, “Una dulzura total”, “Ay, me morí de amor”, “Ojalá todos los niños crezcan rodeados de amor y respeto como ella y sus hermanos”, “Fili, sos puro amor”, “La vocecita, me muero”.