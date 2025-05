Wanda Nara y Maxi López salieron a comer juntos después de la audiencia en Milán: los detalles

Maxi López se unió a Wanda Nara y su círculo íntimo para cenar tras la audiencia en el Tribunal de Familia de Milán (Video: El Trece)

Este miércoles 28, la ciudad de Milán se convirtió en el punto de encuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi. La dupla tuvo la segunda audiencia por el divorcio que están tramitando en la ciudad que fue su hogar durante muchos años. Sin embargo, hubo una tercera persona involucrada en esta novela.

La audiencia comenzó pasadas las 17 horas italianas y terminó cerca de las 20, por lo que al salir del Tribunal de familia, la empresaria y los amigos con los que viajó —Natt Córdoba, Paula Barreiro y El Chaqueño, colorista de Hair Malambo—, salieron a cenar. Luego, se sumó Maxi López al grupo.

La cronista Noelia Nápoli enviada por el ciclo Viviana en vivo (Eltrece) logró captar al exmatrimonio subiendo a los autos para partir rumbo a un restaurante. “Está Maxi López. No me puedo acercar mucho porque estoy de amigota con el peluquero que me pasa información, pero me dijo ‘yo te doy información, pero no faltes el respeto’”, contó la cronista mientras de fondo se podía ver el movimiento.

La participación de Maxi López en esta jornada judicial generó rumores y especulaciones sobre su relación actual con Wanda Nara

Al ver las cámaras, el exjugador de River y el Barcelona decidió no dar declaraciones, pero se mostró cordial. Saludó con la mano, tiró un beso a cámara, se subió a la camioneta Mercedes Benz de Wanda y, mientras hablaba por teléfono, la empresaria se subió al Lamborghini rosa.

El trámite judicial por el divorcio legal entre la empresaria y el delantero del Galatasaray comenzó formalmente en Italia, donde residieron durante varios años. Este segundo encuentro presencial se desarrolló en el Tribunal de Familia de Milán y se extendió casi tres horas. Estaba previsto que durara apenas una, pero la situación se desbordó por momentos.

Según confirmaron fuentes judiciales y el abogado de Nara en Italia, Giuseppe Di Carlo, los temas centrales abordados fueron tres: la división de bienes, el reclamo por deudas de alimentos y las acusaciones de adulterio contra Wanda. Di Carlo aseguró a Guido Záffora, al aire en DDM (América TV), que su clienta reclama una deuda de 200 mil euros que Icardi no habría abonado en los últimos ocho meses. Además, el futbolista habría intentado introducir como prueba videos que la vinculan sentimentalmente con Keita Baldé, e incluso se mencionó al argentino Federico Fazio. Estas acusaciones no prosperaron, ya que no se acreditó la infidelidad ante el tribunal.

En la audiencia judicial, Wanda Nara habria sido acusada por Mauro Icardi de otra infidelidad durante su matrimonio (Video: DDM – America)

En medio del proceso, Mauro Icardi solicitó formalmente la tenencia de sus hijas, con la intención de que vivan con él y su actual pareja, Eugenia “China” Suárez. Sin embargo, la justicia italiana desestimó la solicitud por considerar que esa cuestión debe ser resuelta en Argentina, donde ambos progenitores tienen radicada la causa de familia por sus hijas menores.

Záffora relató que, de acuerdo a las fuentes cercanas al proceso, Wanda y Mauro no se dirigieron la palabra, se sentaron separados y casi no se miraron durante toda la jornada. Al finalizar, la tensión era palpable. En sus redes sociales, Yanina Latorre compartió detalles que le llegaron desde Milán: “Wanda y Mauro se mataron. Escándalo. Puteadas. Gritos. Él va por todo. No cede, no negocia”.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus tres hijos mayores. Desde el primer momento, su presencia generó especulaciones. De acuerdo a la información de Laura Ubfal, el exfutbolista estuvo en las inmediaciones del tribunal desde temprano, aunque evitó los flashes y se mantuvo en silencio.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un enfrentamiento judicial en Milán por el divorcio, marcado por gritos y tensiones

Posteriormente, la misma cronista que aseguró la presencia de Maxi, confirmó que luego compartió una cena privada con Wanda y su círculo íntimo. Según se desprende de su cobertura, el almuerzo posterior a la audiencia fue distendido y se desarrolló en un restaurante de la ciudad. También participó la actual pareja del exfutbolista, Daniela Christiansson.

Fuentes cercanas a la causa aseguraron que el próximo paso será una tercera audiencia, programada para julio. En ella, la justicia italiana buscará avanzar en aspectos técnicos del acuerdo de disolución del matrimonio. El desenlace formal del divorcio se proyecta para principios de 2026, salvo que ambas partes lleguen antes a un entendimiento extrajudicial.

Por lo pronto, el caso sigue abierto tanto en Italia como en Argentina. En Buenos Aires, Wanda Nara presentó recientemente una denuncia penal por violencia de género contra Mauro Icardi, en la que figura el testimonio clave de Evelyn Cazal Villalba, una exempleada del entorno íntimo de la pareja. Esta arista judicial podría incidir en la resolución del régimen de visitas y tenencia en el país.