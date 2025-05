La reacción de Luck Ra luego de que La Joaqui publicara una sensual sesión de fotos

El comentario de Luck Ra a la Joaqui al ver sus llamativas fotos

Entre viajes de placer, shows y nuevas canciones, La Joaqui disfruta de un gran presente en su carrera. Con sus letras y su sensualidad, la joven brilla tanto arriba como debajo del escenario. Fue así como este miércoles, la artista sorprendió a sus fans al publicar un carrusel súper sexy en el que se la veía posando sobre la cama en ropa interior. Inmediatamente, la publicación recibió miles de ‘me gusta’ y comentarios de todo tipo, entre los que se destacó el de su novio, Luck Ra.

“Con un r15 pensando en r8”, escribió la cantante, junto a un emoji de brillos y de una rosa, para acompañar al carrusel. La frase que eligió la joven refería a uno de sus más recientes lanzamientos, en este caso en colaboración con la artista Sevdaliza. En las fotos podía verse a la cantante sentada en el piso de una habitación con un sensual conjunto rojo oscuro y con su desayuno a sus pies.

El comentario de Luck Ra a La Joaqui luego de ver sus sensuales fotos (Instagram)

Como si fuera poco, en la serie de imágenes, La Joaqui demostró que no se encontraba sola, sino que estaba acompañada por la influencer Sasha Ferro. En la imagen en cuestión podía verse a la cantante levantando su pierna al aire mientras, a su lado, la modelo posaba también en ropa interior. “La mas diosa”, “Pero que mujeron, dejo a mi marido por vos” y “La más hermosa de toda Argentina”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos mostrando su apoyo a la artista.

La Joaqui posó en la cama con Sasha Ferro (Instagram)

En una línea similar, el novio de la cantante mostró el impacto que le produjo la imagen: “Algún día me vas a dar algo, te juro”. Luego, el intérprete de “La morocha” mostró su amor y su cariño por La Joaqui junto a un emoji de corazón: “Tan linda vos”.

Esta no es la primera vez que Sasha Ferro y La Joaqui se muestran juntas. A principios de mes, la influencer subió un video bailando junto a la cantante y escribió: “Perdon Luck Ra, me gusta tu novia”. En el mismo tono, el cordobés respondió con humor: “Es completamente entendible, no pasa nada”. Por su parte, la intérprete de “Muñecas” escribió: “Te amo Sasha”, junto a un emoji de un corazón rojo.

La Joaqui impactó a sus seguidores con una sensual sesión de fotos (Instagram)

A finales de abril, como muestra de ese amor, Luck Ra decidió sorprender a su novia al planear en silencio un viaje. El destino, aunque nunca dicho, se adivinaba fácil: mar cristalino, palmeras, arena blanca como leche. El Caribe los abrazó mientras ellos se abrazaban el uno al otro. Las imágenes no mentían. Se los vio comiendo tacos en la playa, brindando con piña colada en vasos altos y gastando mañanas enteras en desayunos de hotel que parecían banquetes nupciales. Entre carcajadas y mates, construyeron una burbuja a salvo del mundo.

La Joaqui y Sasha Ferro causaron furor (Instagram)

“El precioso de mi marido me llevó de vacaciones sorpresa, el hombre de mis sueños”, escribió La Joaqui en Instagram, con la contundencia de quien ya no tiene miedo de amar a la vista de todos.

La Joaqui posó con diferentes tipo de ropa interior (Instagram)

La respuesta de Luck Ra no tardó: “Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no“. No era una simple declaración: era una entrega total. Era, también, la muestra de que no todo en la industria musical se reduce a éxitos de streaming y cifras millonarias.

El viaje de Luck Ra y la Joaqui

En una de las postales se puede apreciar la sorpresa que le preparó el cantante: seis antorchas de bambú delimitan un pasillo adornado con guirnaldas de luces cálidas, que conducen a un corazón hecho con flores rojas sobre una estructura metálica. En el centro del corazón, sobre la arena, hay un arreglo floral que combina rosas blancas y otras rosadas. Él mismo, entre fotos idílicas, deslizó una fecha crucial: su próximo show del 4 de octubre en Vélez, promocionado de la manera más inusual posible: escrito en la arena. Y acompañó la postal con un mensaje que derrochaba ternura: “Con mi mujer, la turra suprema, en Las Toninas, te amo, ¿Nos vemos en Vélez?“.