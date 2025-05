El insólito comentario de Zaira Nara luego de ver a su hermana de traje y a bordo de su Lamborghini rosa en Milán

Zaira Nara sorprendió a su hermana con un llamativo comentario

Este miércoles, Wanda Nara decidió arribar a la audiencia de divorcio con Mauro Icardi con un clara provocación hacía el delantero. Para eso utilizó un Lamborghini Huracán Spyder, el mismo que años atrás compartía con el futbolista. Con un detalle: ya no tenía el color original, estaba pintado de rosa. Horas después del proceso judicial, todos estos elementos se conjugaron en una serie de fotos que la conductora compartió en su cuenta de Instagram, como reflejo de esta primera batalla en suelo italiano.

En la primera imagen que la mediática compartió con sus 17 millones de seguidores, Nara posaba de espaldas al lujoso auto mientras vestía con un elegante traje de color gris topo, una camisa blanca, una corbata bordó, una cartera a juego y unos zapatos de Yves Saint Laurent. En las siguientes imágenes Wanda mostró el interior del vehículo y hasta agregó fotos del trayecto de su hogar a la audiencia.

El look de Wanda Nara para la audiencia de divorcio con Mauro Icardi (Instagram)

Entre las fotos, la mediática también mostró el detrás de escena de la preparación de su look. Para eso, subió una foto frente al espejo de su amplio vestidor. Con cientos de carteras, zapatos y corbatas de fondo, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) mostró su look que combinaba sensualidad con elegancia. Pero además de elegir este lugar de su casa, la cantante posó en su dormitorio, en el living, en las escaleras y hasta en la entrada del lugar.

Las llamativas fotos que publicó Wanda Nara al terminar su audiencia de divorcio con Mauro Icardi (Instagram)

Inmediatamente, la publicación se llenó de miles de ‘me gusta’ y comentarios que destacaban el look de Wanda y su glamorosa llegada al juicio. Entre ellos destacó la palabra de la hermana de la conductora, quien escribió un insólito mensaje. “Me dieron ganas de casarme...”, agregó Zaira Nara en referencia a la imagen que mostraba la mediática con saco y corbata.

Andres Nara y Zaira junto a las hijas de Wanda (Instagram)

Wanda Nara mostró cómo preparó su look para la audiencia con Icardi (Instagram)

Mientras Wanda resolvía su divorcio con Icardi en Italia, Zaira y su padre Andrés acompañaron a las hijas de la conductora en un acto escolar. A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una imagen con sus sobrinas y su padre.

El look de Nara estaba basado en la actriz Amber Heard, quien vistió de una forma similar en el juicio contra Johnny Depp. De esta manera, la conductora también envió un mensaje a su expareja, quien en repetidas oportunidades mostró su fanatismo por el actor de Piratas del Caribe al referirse al litigio con su exesposa.

Wanda Nara mostró el detrás de escena de su llegada a la audiencia con Mauro Icardi (Instagram)

A esta estrategia se suma la utilización del auto deportivo, el cual Icardi utilizó durante años como vehículo personal, tanto en Milán como en París. Incluso el deportista lo trasladó al fichar por el PSG. En 2021, la empresaria volvió a subirse al descapotable para pasear a nada menos que Susana Giménez por la Ciudad Luz, en una entrevista que se dio tras el escándalo con la China Suárez, conocido popularmente como Wandagate.

Así luce actualmente el Lamborghini de Wanda Nara luego de que la conductora le cambiara el color (Instagram)

En medio del juicio de divorcio, los bienes de lujo fueron uno de los grandes puntos de discordia. Según reveló el programa LAM (América), hay al menos seis vehículos de altísimo valor que quedaron en disputa: un Lexus LC 500 híbrido cotizado en más de dos millones de euros, una camioneta Cadillac Escalade de 90 mil dólares, un Mercedes Benz de 158 mil, una Ford Raptor de 71 mil, y un Bentley valuado en 250 mil euros que Wanda mantiene en París. El Lamborghini, sin embargo, no figuraba en ese inventario.

Así era el Lamborghini que utilizó Wanda Nara este miércoles (@wanda_icardi)

El uso del descapotable por parte de Wanda Nara subraya una clara declaración de independencia y poder, una elección estética que transciende la simple utilidad de un vehículo. Al modificar el auto con un color vibrante, Nara no solo lo personaliza, sino que lo convierte en una extensión de su identidad pública, en un símbolo cargado de significados.

Mientras tanto, la postura de Mauro Icardi en la misma ocasión refleja una actitud más reservada y distante, contrastando con la puesta en escena de Wanda. En la industria del espectáculo, ciertos mensajes se transmiten sin necesidad de palabras, y el rugir del motor V10 del descapotable de Wanda actúa como una metáfora potente, reafirmando su presencia.