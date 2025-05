Ivana Icardi opinó del romance de su hermano Mauro con la China Suárez y lanzó una indirecta contra Wanda Nara

Mauro Icardi y su hermana Ivana, hace algunos años, cuando tenían buena relación

Ivana Icardi hermana del futbolista Mauro Icardi, no dudó en expresar su opinión sobre la relación de su hermano con la China Suárez. En una interacción con sus seguidores en Instagram, Ivana respondió a preguntas sobre la nueva pareja de su hermano, destacando el impacto positivo que la actriz ha tenido en él.

La relación entre el futbolista y la actriz ha sido objeto de atención mediática, especialmente después de que la pareja viajara a Estambul junto a los hijos de su novia para celebrar el triunfo del Galatasaray. Este viaje generó una ola de críticas en redes sociales, lo que llevó a ambos a realizar descargos públicos. Además, se rumorea que la pareja está considerando mudarse a Turquía en los próximos meses, lo que ha generado tensiones con los padres de los hijos de la actriz, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Posteo de Ivana Icardi sobre la posibilidad de conocer a la China Suárez

En este panorama, Ivana Icardi, conocida por su estilo directo, expresó su deseo de conocer a la China, afirmando que la actriz le hace bien a su hermano. “Todo a su tiempo. Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, comentó la ex Gran Hermano ante la pregunta de una seguidora.

“Le está haciendo MUY bien a Mauro, siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad”, agregó, aludiendo sin nombrar a la mayor de las Nara. “Me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”, concluyó.

Además, agradeció a quienes apoyan a la pareja, destacando las dificultades que han enfrentado debido a los rumores y especulaciones. Es sabida su mala relación con Wanda Nara, lo que fue limando el vínculo con su hermano al punto de manifestar una distancia cada vez más grande. Habrá que ver si este nuevo estado de situación termina acercando a los Icardi.

Mientras tanto, la batalla entre la empresaria y el futbolista no se detiene. Hace unas horas, Mauro publicó un fuerte mensaje contra Wanda, acusándola de impedirle hablar con sus hijas.

Mauro Icardi y la china Suárez disfrutando del sol de Turquía

Este tipo de situaciones ha mantenido a la pareja en el centro de la controversia, mientras que la nueva relación de Mauro con la China Suárez parece ofrecerle un respiro de las tensiones pasadas. Y no es la primera vez que la rosarina defienda a su hermano ni a la ex Casi Ángeles, a quien considera víctima de un trato mediático injusto.

Vale recordar que esta nueva etapa en el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara se intensificó tras un incidente en el Chateau Libertador. Mauro intentó ver a sus hijas después de 60 días, como lo había estipulado la justicia, pero el encuentro no se concretó, lo que llevó a la intervención de la Policía y el SAME. Este episodio avivó las tensiones, trasladándolas a las redes sociales, donde Ivana Icardi expresó, en su momento, su descontento con su excuñada.

Ivana Icardi sorprendió con un reencuentro con su madre en España (Instagram)

En una serie de mensajes en X, la modelo recordó que su enfrentamiento con su excuñada se remonta a 2018, cuando la acusó de alejar a Mauro de su familia. La relación entre ambas nunca se recompuso, y ahora Ivana ha vuelto a criticar a Wanda, sugiriendo que utiliza técnicas de manipulación mediática para influir en la opinión pública.

“A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación”, escribió Ivana, quien también respondió a las críticas de una usuaria que le recriminó no viajar a Argentina para apoyar a su hermano.

Ivana Icardi habló del escándalo de Wanda y Mauro

La influencer explicó que, aunque no pueden estar físicamente presentes, siempre están disponibles para Mauro. Además, criticó a la familia de Wanda por, según ella, crear un “circo” mediático en torno al caso. Allí también calificó de “nefasto” el trato mediático hacia la la China Suárez, y aseguró que siempre la defenderá.

La celebración de Mauro Icardi y la China Suárez después de la consagración del Galatasaray: “Hora de festejar”

Las críticas de Ivana no se limitaron a Wanda, sino que también se dirigieron hacia Andrés Nara, padre de la empresaria. Ivana cuestionó las declaraciones de Andrés sobre la situación y recordó problemas legales pasados del padre de Wanda, sugiriendo que su comportamiento no es coherente con sus críticas hacia Mauro. “Siempre voy a defender a mi familia, a cualquiera, aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten”, concluyó en sus mensajes en sus redes sociales.