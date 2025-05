Habló la asistente de Wanda Nara que fue testigo del cruce con Mauro Icardi en el Chateau Libertador: “Me tenía encerrada”

Evelyn Cazal Villalba declaró que Wanda Nara fue encerrada por Mauro Icardi durante 20 minutos en un vestidor del Chateau Libertador

El expediente judicial que investiga a Mauro Icardi por violencia de género contra Wanda Nara sumó en las últimas horas un testimonio central: el de Evelyn Cazal Villalba, productora musical de nacionalidad paraguaya que trabaja junto a la empresaria desde hace al menos tres años. Su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconstruye el episodio ocurrido en el departamento del edificio Chateau Libertador, cuando Wanda regresó de un viaje a Brasil.

La testigo, de 42 años, aportó un relato cronológico y detallado de los hechos del día en que la mediática habría sido retenida en un vestidor por el futbolista. En su testimonio, al que accedió Teleshow a través de documentos exclusivos, Cazal Villalba describió el momento en que subió junto a Wanda al departamento y encontró a Icardi dentro de la propiedad, sentado en el sillón del living comedor y con las luces apagadas. “Mauro se sorprendió al vernos. Ni la esperaba”, afirmó.

De acuerdo a la declaración de la testigo, la empresaria ingresó al departamento con la intención de recuperar las llaves de Santa Bárbara y su auto. Desde el primer momento, el futbolista se negó: “Le decía que no se las iba a dar hasta que hablaran”. Esta resistencia fue lo que dio lugar a una discusión que terminó con ambos dirigiéndose hacia la habitación principal, mientras Evelyn aguardaba en el living.

Según la testigo, la empresaria enfrentó un intento de su exmarido por retener pasaportes para evitar que saliera del país

Pasaron los minutos. La casa permanecía en completo silencio, con las luces apagadas. En ese contexto, la testigo comenzó a escuchar gritos provenientes del cuarto. “Wanda gritaba ‘Negra, Negra’”, recordó. “Escuché como dos veces que me llamaba y me paré, fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada, no cerrada del todo”, describió. Al ingresar, vio a Mauro Icardi parado detrás de la puerta y a Wanda corriendo por la habitación, agarrando ropa. La escena fue tensa: “Cuando me ve me dice: ‘Ya está, ya está’. Mauro me odió en ese momento, me di cuenta por la cara”.

Pese a que Wanda intentó minimizar lo ocurrido, luego expresó su angustia: “En el ascensor me dijo: ‘Negra, gracias, me tenía encerrada, gracias por acompañarme. Si no hubieses venido, no sé qué hubiera pasado‘”. Evelyn declaró que la puerta fue cerrada detrás suyo cuando ingresó a la habitación y que solo al empujarla pudo volver a abrirla. El encierro duró “en total veinte minutos”, detalló.

La testigo indicó que ya habían pasado diez minutos desde el ingreso al departamento, antes de que Wanda e Icardi se dirigieran al cuarto. Allí estuvieron otros diez minutos hasta que finalmente la asistente intervino.

En un momento de tensión, Wanda Nara gritó por su asistente mientras intentaba recuperar documentos personales (Instagram)

La declaración de Evelyn Cazal Villalba no se dio en soledad ni de forma aislada. La presentación se realizó el pasado martes 20 de mayo de 2025, con la participación de los abogados Claudio Scapolan y Sofía Couceiro, en el marco de la causa penal iniciada por Wanda Nara por violencia de género. En ese contexto, la testigo brindó un relato bajo juramento y accedió a trazar un croquis del departamento, con especial atención a la disposición del cuarto en el que ocurrió el episodio.

Entre los puntos clave, la testigo remarcó que los vestidores del cuarto tienen puertas con llave, que en ocasiones están cerradas. Durante su ingreso, estaban abiertos, pero observó que había ropa en la cámara de Wanda, como si alguien hubiese estado revisando y sacando cosas del vestidor. Esto respalda el señalamiento de que Wanda habría sido encerrada en ese espacio específico, aunque el propio documento judicial no lo corrobora de forma terminante.

En el programa DDM (América TV), Mariano Yezze leyó fragmentos de un escrito que menciona que Wanda “fue retenida por Mauro en el vestidor durante varios minutos”, en un intento del jugador por “recomponer la relación”. También se detalló que el futbolista le habría retenido documentos personales, como los pasaportes, para evitar que saliera del país.

Mauro Icardi habría retenido a Wanda Nara para forzar una conversación, según documentos judiciales (@mauroicardi)

Icardi habría estado instalado en el Chateau sin aviso previo, y Wanda venía de un viaje con L-Gante. Según la testigo, la empresaria se mostró nerviosa y angustiada al momento de reencontrarse con su exmarido, y pidió que la acompañaran al domicilio por temor a lo que pudiera suceder.

El testimonio de Evelyn habría sido el detonante de una reacción de Icardi en redes sociales, reflejando el impacto judicial del avance de la causa. En esa línea, la intervención de la policía y el posterior desalojo de Icardi del departamento ocurrieron en noviembre, después de que Ana Rosenfeld llamara al 911.

Según declaró, la asistente trabaja con Wanda “desde 2021 o 2022” en el área de música, junto a su marido, el productor Gastón Franco. Ambos integran el equipo musical de la artista. Durante su testimonio, aclaró que no mantenían una amistad íntima con la pareja, pero sí un vínculo frecuente y profesional.

El relato de la asistente reveló que Mauro Icardi ya había tenido actitudes polémicas en el pasado (Instagram)

En ese marco, relató un episodio anterior con Icardi que definió como incómodo: durante un viaje en auto, el futbolista frenó con la mano en la cara a Wanda mientras hablaba. “No le pegó, pero la frenó para callarla”, dijo. A partir de ese momento, Evelyn y su esposo le pidieron a la empresaria que no los volviera a exponer a situaciones similares, ante el temor de no saber cómo reaccionar.

También señaló que, con el tiempo, notó que Mauro hablaba mal de L-Gante, amigo de la pareja y, en un principio, compañero musical de Wanda, con comentarios despectivos hacia él. “La trataba de mala manera diciéndole cosas sobre L-Gante”, indicó.