Aseguran que Beto Casella se casó en secreto con Carolina Wyler: “Son muy reacios a hablar de la relación”

Beto Casella y Carolina Wyler contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia con solo 20 invitados (Video: LAM, América TV)

Después de 12 años de relación, Beto Casella y Carolina Wyler habrían decidido dar un paso más en su relación y sellar su amor con una boda en secreto. La noticia, revelada por la panelista Yanina Latorre en LAM (América TV), sorprendió al mundo del espectáculo por la discreción con la que la pareja llevó adelante este proceso.

En ese sentido, la panelista detalló: “Se casaron en diciembre. Solo fueron 20 personas, aunque no había figuras, a pesar de que él tiene muchos amigos famosos”. La ceremonia, celebrada a finales de 2024, se caracterizó por su bajo perfil, en línea con el cuidado que ambos mantienen sobre su vida privada.

El vínculo entre los recién casados comenzó en 2011, cuando ambos trabajaban en Radio Pop 101.5. Desde ese entonces, fueron construyendo una relación que, pese a altibajos, se consolidó con el tiempo. “Ellos son muy reacios a hablar de la relación. No hablan”, señaló la esposa de Diego Latorre en el programa conducido por Ángel de Brito.

La boda fue celebrada con bajo perfil, consolidando su relación luego de más de una década

La ceremonia evitó la exposición mediática, y no hubo presencia de figuras de alto perfil, lo que contrastó con la popularidad de Casella, uno de los conductores más reconocidos del país.

De hecho, en redes sociales no hubo anuncios ni fotos sobre el casamiento, aunque sí se pudo observar que desde diciembre Carolina Wyler utiliza un anillo nuevo en el dedo anular, una señal discreta que anticipó esta noticia.

A lo largo de la relación, hubo momentos de tensión, incluyendo un impasse en 2018, pero finalmente se reconciliaron y consolidaron su vínculo. En 2014 fueron fotografiados por primera vez en una salida juntos, aunque siempre prefirieron evitar mostrarse de manera pública o mediática, manteniendo su vida privada al margen de la exposición que conlleva la fama.

Desde 2011, ambos construyeron una sólida relación, priorizando su privacidad ante los medios (MMM)

Pese a la primicia que dio la panelista, la enemistad de Yanina Latorre y Beto Casella es de larga data y ha tenido sus momentos en donde estuvieron cerca de firmar la paz y otros, en donde sus conflictos recrudecieron. Este es uno de esos momentos. En LAM festejaron los 10 años al aire del ciclo y la angelita histórica del programa recordó con indignación el día en el que lloró en el programa de Mirtha Legrand luego de chocar durante todo el programa con el conductor de Bendita.

“La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha. Lo que hizo Mirtha fue más espantoso. Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, aseveró, luego de que recordaron aquel escandaloso momento en 2014 en el ciclo de la diva.

Yanina Latorre y Beto Casella fueron los protagonistas de un histórico enfrentamiento televisivo en 2014 (Video: SQP, América TV)

“Llegué acá laburando como todos. Por eso estoy donde estoy y laburo desde el primer día. Y él decidió odiarme. Y él me hacía informes de 40 minutos todos los días destrozándome. Diego, inteligentemente, me dijo ‘no vayas’. Y yo, boluda verde, no le hice caso. ‘¿Qué me va a hacer? Debe ser un chiste de Bendita’, pensé. Nunca me imaginé esa maldad”, aseguró, molesta.

“Aparte, cuando me hacía llorar me decía ‘bueno, ahora seguí hablando’ y Mirtha dejaba que él me ataque. Cuando yo empezaba a defenderme, cortaba el diálogo. Diego me escribía y me decía ‘andate’ y yo no me animé a hacerlo. Hoy agarro, le levanto el mantel a Mirtha, le levanto los platos por el aire y me voy”, se diferenció sobre cuál sería su reacción hoy.

“Lo de Mirtha fue un espanto. Nunca mandaron un corte. Hoy si lo hiciera estaría cancelado. Fue un espanto y verlo ahora es peor”, se despachó Yanina, sobre su conflicto con Casella, que incluso continuó en la Justicia.