Camila Deniz opinó de la separación de Thiago Medina y Daniela Celis y habló de una posible reconciliación: “Yo tengo fe”

Camila Deniz opinó de la separación de su hermano y Daniela Celis

Desde que anunciaron el final de su relación semanas atrás, Thiago Medina y Daniela Celis tomaron caminos separados. Más allá de las diferencias, los jóvenes buscan mantener un buen vínculo por el bienestar de sus hijas. En ese contexto, quien dio su opinión de la situación fue Camila Deniz, la hermana del exparticipante del reality.

Visiblemente incómoda con la pregunta, la joven comenzó mostrando su apoyo a los exparticipantes de Gran Hermano. “Los estoy acompañado a ambos, pero no opino del tema”, afirmó en diálogo con Puro Show (eltrece). Luego, Deniz contó hace cuanto tiempo no comparte un momento con las hijas de Thiago: “Hace un montón no veo a mis sobrinas, la última vez fue el mes pasado, pero porque no tengo tiempo. Le mandé un mensaje a Dani, todo bien”.

Ante la insistencia del cronista, Camila aseguró que su relación con Daniela no cambió y comentó que espera mantener el vínculo con la madre de sus sobrinas a pesar de la separación: “Yo no tengo nada contra ella. La verdad es que la amo, la quiero, es la mamá de mis sobrinas. No quiero perder ese vínculo que tenemos”. Con el correr de los minutos, Deniz ya no podía ocultar su incomodidad.

Camila Deniz se refirió a la posible reconciliación de Thiago Medina y Daniela Celis

En ese sentido, la joven se refirió a la mudanza de Medina a una nueva casa: “Como familia, obviamente quiero que mis sobrinas crezcan al lado de sus papás, juntos, en armonía. Él está muy cerquita, pero no quiero hablar, chicos. No me la quiero poner en contra a Dani, yo los apoyo a los dos. Cuando me enteré, que fue porque Thiago me contó, le mandé un mensaje a Dani”.

Por último, el periodista le consultó si mantiene las esperanza de que Thiago y Daniela se reconcilien en el futuro. “Cuando necesiten cuidar a las nenas voy a estar. Yo tengo fe de que algo va a pasar. Se dieron un tiempo”, cerró la participante de Cuestión de Peso.

Días atrás, los jóvenes mostraron que, más allá de la ruptura, siguen manteniendo una buena relación. Con una imagen tomada al aire libre, en la que se los ve fundidos en un abrazo afectuoso, Pestañela acompañó el momento con un mensaje claro: “Con Thiago no hay ninguna rivalidad, somos padres para siempre, seguimos unidos siendo un equipo para ellas, ¡y con mucha ayuda en el medio de profesionales, amigos y familia!”.

“Gracias a todos por la preocupación y el amor. Las bebés están mejor que antes criándose en un mundo con amor verdadero”, destacó, en un posteo que buscó reflejar su unión a pesar de no continuar más como pareja.

Luego de dos años de relación, Thiago fue quien confirmó públicamente la decisión a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram. Desde una bicicleta, explicó que ya no convivía con Daniela y que se había mudado a solo 15 cuadras del hogar donde viven sus hijas, nacidas en enero de 2024. “Así las puedo venir a ver todo el tiempo”, dijo.

La historia de amor entre el joven y la influencer nació en la casa de Gran Hermano 2022-23 y logró extenderse más allá del reality con la construcción de una familia. Sin embargo, según el propio Thiago, la convivencia y las nuevas responsabilidades fueron tensando la dinámica hasta el punto de generar un desgaste insostenible. “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció.

A pesar del tono calmo de su mensaje, la reacción del público fue de escepticismo. Muchos creyeron que se trataba de un contenido armado para generar repercusión mediática. En respuesta, Thiago publicó un segundo video desde su nueva vivienda, donde mostró el entorno modesto pero funcional que ahora habita, con pileta, parrilla, una computadora y una mesa de pool. “Está un poco desordenado porque me mudé hace poco”, explicó, dejando entrever que está en plena reorganización personal y emocional.