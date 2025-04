Quiénes harían de Mauro Icardi y Maxi López en la serie sobre la vida de Wanda Nara

Se conocieron los primeros convocados para la serie de Wanda Nara (Video: América TV/Intrusos)

Semanas atrás, Wanda Nara hizo uno de los anuncios más grandes de su carrera: una serie en honor a su vida. Si bien no dio muchos detalles acerca de lo que será el proyecto, lo que tan solo adelantó fue que será en conjunto con Netflix y que en tan solo unas semanas comenzará con las grabaciones del mismo.

En el video, Nara anunció un proyecto que marcó un punto alto en su carrera mediática: la producción de una serie sobre su vida para la plataforma Netflix. “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón, quieren y me pedían”, expresó con entusiasmo, y reveló que el proyecto llevará el nombre Wanda Nara, la serie.

Las semanas pasaron y no se tuvieron más detalles al respecto. Sin embargo, en el programa del martes de Intrusos (América TV) Marcela Tauro fue la encargada de los primeros dos actores que habrían sido convocados para formar parte de este proyecto, que será una ficción y no un reality show como muchos de sus fanáticos esperaban.

Hay dos roles que son claves para el desarrollo de la historia: Maxi López, el padre de sus tres hijos y su primer marido, y Mauro Icardi, su marido por 12 años, padre de sus dos hijas y el protagonista de la escandalosa separación y pelea judicial. El papel de estos dos es un punto clave en la vida de Nara, ya que por algunos años fueron los hombres de su vida y su familia hasta el día de hoy.

Así contaba Wanda Nara que iba a tener su propia serie en una plataforma de streaming (Video: Instagram)

“Están ya convocados los actores porque ella pone parte de la plata”, comenzó diciendo Tauro y luego dio el primer nombre. Al parecer, el actor que habría sido elegido para encarnar el papel del delantero del Galatasaray es Benjamín Rojas, que si bien comparte los ojos claros, el resto de las características físicas no son similares. En cuanto a la edad: el actor tiene 40 años y el deportista 32.

Por el otro lado, el seleccionado para hacer de López sería Facundo Arana. Antes de contar esto, Marcela no pudo contener la risa y el resto del panel no pudo evitar tentarse al escuchar el nombre en cuestión, pues las diferencias son abismales. “Está grande Facundo Arana”; “¿Quién hizo ese casting?“; ”Está raro el casting”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron en el piso de América. Ahora la pregunta más importante que queda responder es: ¿quién tendrá la difícil tarea de hacer el rol de Wanda Nara?

La vida de la conductora de Bake off Famosos (Telefe) se encuentra en constante cambio, entrando y saliendo de polémicas. Sin embargo, en las últimas horas, tras su separación con L-Gante, le apareció un nuevo pretendiente.

Un futbolista mexicano sería la nueva conquista de Wanda Nara

En las últimas horas, Wanda subió una jugada foto al borde de la censura. En esta postal se la puede ver luciendo tan solo una prenda de ropa interior de color negro, mientras que uno de sus brazos tapa parte de su cuerpo, sin agregar nada más que los emojis de los tres monitos, dejó que los comentarios se enciendan.

Sin embargo, uno de ellos llamó la atención por sobre el resto, no solo por lo que escribió, sino porque generó la reacción de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). Un joven llamado Daniel Guzmán Jr. le declaró su amor con un sencillo: “Te amo”. Este mensaje por sí solo no significa nada, pero Nara le dio like al comentario y reaccionó a este con un emoji con la boca abierta, denotando sorpresa.

Esta no fue la única interacción entre ellos dos, sino que desde hace una semana el futbolista de 32 años le da like a todas y cada una de las publicaciones que hace la expareja de Icardi.