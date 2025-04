Las vacaciones paradisíacas de Alejandra Maglietti en el Caribe: entre la espera de su bebé y el amor en el mar

Alejandra Maglietti se encuentra transitando el quinto mes de embarazo en Bahamas (Instagram)

En medio del paisaje paradisíaco de Bahamas, Alejandra Maglietti descansa unos días en la playa, mientras muestra a la cámara de su teléfono cómo acaricia su vientre. Tiene cinco meses de embarazo. Sonríe. Sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre.

En una imagen que publicó en Instagram, la periodista y abogada posa de perfil, con una bikini negra que deja ver la curvatura de su panza. Lleva lentes oscuros, un sombrero ancho y una sonrisa serena. Detrás de la foto hay una historia íntima que, como suele ocurrir con los momentos más importantes, llegó sin previo aviso.

“Estás embarazada”, le escribió su médica en un correo electrónico. Era el último programa del año de Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella por El Nueve, cuando a Alejandra le llegó el mensaje. Ella lo contó después, ya en febrero, cuando decidió hacer pública la noticia. “Fue muy rara la manera. Compré un test como muy sofisticado y pensé que era negativo el resultado. Fui a la médica y me mandó a hacerme un estudio de sangre. Me lo hice y me olvidé”, recordó en el programa.

Alejandra Maglietti vive un momento pleno

Pero el olvido no duró mucho. El mensaje que le llegó mientras trabajaba marcó el inicio de una nueva etapa. Desde entonces, su mundo gira en torno a Manuel, el hijo que espera con emoción.

La elección del nombre fue fruto de un consenso con su pareja. Tal como relató, el acuerdo preveía que si el bebé era una nena, ella elegiría el nombre; mientras que si se trataba de un varón, la decisión quedaría en manos del futuro padre. “Yo tengo un nombre elegido desde hace años, pero como salió varón, lo eligió él”, comentó en el ciclo televisivo.

A pesar de que la decisión no fue suya, Maglietti mostró conformidad con la elección y remarcó su gusto por el diminutivo: “Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede Manu. O sea, le pondría Manu directamente”, expresó.

Alejandra Maglietti en un marco imponente

La revelación del nombre se produjo durante una de las emisiones de Bendita. “Cuando ustedes me digan, yo lo comparto”, dijo al referirse al nombre elegido para su hijo, lo que generó expectativa en el estudio.

Durante estos días, Alejandra viajó junto a su pareja a las playas del Caribe. El azul del agua y la luz de la arena parecen haber encontrado su reflejo en el ánimo de la panelista. En otra de las fotos que compartió, se la ve caminando por la orilla, con los pies mojados y la mirada perdida en el horizonte. El emoji de un pollito saliendo del cascarón acompaña el posteo, como un símbolo tierno y cómplice.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata. Casi dos millones de personas la siguen en Instagram, y los comentarios se multiplicaron. “Qué linda que te queda la pancita, amiga”, escribió una. “Estás hermosa, Ale!! Felicidades, te merecés lo mejor”, comentó otra.

Alejandra y Juan Manuel, a la espera de Manuel

No es la primera vez que Maglietti comparte detalles personales con su audiencia, pero este momento tiene una carga emocional distinta. Atrás quedaron las crónicas judiciales, los debates televisivos y las discusiones políticas. Ahora el centro es otro: la maternidad, el amor, la espera.

De hecho, en los últimos días publicó una serie de fotografías que retrataban un descanso en Miami. En una de las imágenes más comentadas, se la puede ver en una piscina, con una bikini negra combinada con gorra y anteojos oscuros. En actitud contemplativa, se sostenía la panza y miraba hacia el horizonte. Junto a la publicación, escribió la frase “Modo avión desactivado”.

En cada imagen que publica hay una declaración implícita: que la ternura puede convivir con la exposición, que hay belleza en el cambio y que hay una fuerza silenciosa en los cuerpos que dan vida. El Caribe, testigo involuntario de este momento, parece celebrar con ella. La cuenta regresiva ya empezó.