Ivana Icardi defendió a su hermano después de la polémica con Wanda Nara: “Ahora se imaginan lo que yo viví”

Ivana Icardi arremetió contra Wanda Nara en redes sociales tras el último enfrentamiento legal con su hermano Mauro

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo con la aparición de Ivana Icardi en redes sociales. La hermana del futbolista no dudó en tomar partido tras la disputa legal que enfrentó a su hermano con su expareja y madre de sus hijas, dejando en claro su postura con una serie de mensajes contundentes en X (antes Twitter). Además de respaldar al delantero, también salió en defensa de la China Suárez, a quien consideró víctima de un “trato mediático nefasto”.

El conflicto entre Mauro y Wanda volvió a escalar luego de un violento episodio en el Chateau Libertador, donde el jugador intentó ver a sus hijas después de 60 días, tal como lo pautó la justicia. Sin embargo, esa situación derivó en la intervención de la Policía y el SAME tras no poder concretarse el encuentro. A partir de ahí, la tensión se trasladó a las redes sociales, donde Ivana Icardi rompió el silencio y se despachó sin filtros contra su excuñada.

“Ahora ya se imaginan lo que yo viví”, escribió la influencer en X, haciendo alusión a su propio enfrentamiento con Wanda a lo largo de los años. No es la primera vez que Ivana critica a la empresaria: en 2018, la acusó de haber alejado a su hermano de su familia y, desde entonces, la relación entre ambas nunca se recompuso.

Ivana Icardi defendió a la China Suárez y criticó el trato mediático hacia la actriz luego del escándalo

Los mensajes de Ivana no quedaron ahí. Cuando una usuaria le recriminó no viajar a Argentina para acompañar a su hermano en este difícil momento, la rosarina fue categórica: “Él sabe que estamos si él necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivió así que no podemos estar todo el día como ellos armando circo”.

Además, la hermana del delantero del Galatasaray profundizó sobre la estrategia que, según ella, utiliza Wanda para manipular la opinión pública. “A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo. Aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio”, escribió en otro tuit.

Si bien Ivana Icardi utilizó su cuenta para defender a su hermano, también aprovechó la ocasión para respaldar a la China Suárez, que actualmente es la pareja de Mauro y también había sido señalada en el pasado como la tercera en discordia en la relación del matrimonio. “También la voy a defender, lo que hacen con ella mediáticamente es nefasto!”, aseguró la ex Gran Hermano, en referencia al hostigamiento que, según ella, sufre la actriz.

Ivana Icardi acusó a la familia de Wanda Nara de crear un “circo” para manipular la narrativa del caso

Las críticas también a la familia de Wanda. En un mensaje particularmente fuerte, la influencer apuntó contra Andrés Nara, el padre de la empresaria, luego de que este diera una entrevista sobre la situación: “¿Este viejo garca igual a la hija se perdió la mitad de la historia? La otra le fue infiel mil veces a mi hermano, ¿y la que tiene la culpa es la China? Cuando dejó a ML (Maxi López) y lo macumbeó a mi hermano para que esté con ella, no veía a nadie quejándose de que él conviva y mantenga a otros niños”.

En otra publicación, una seguidora mencionó que Andrés Nara tuvo problemas legales en el pasado por violencia de género, lo que le dio pie a Ivana para lanzar un nuevo dardo: “Habla de Mauro como violento y el que estuvo detenido por pegarle a la pareja fue él. La otra el cinismo lo tenía que sacar de alguien”.

La influencer dejó en claro que respaldará a su hermano a pesar de las críticas y que no tiene intención de suavizar su postura frente a Wanda Nara. “Siempre voy a defender a mi familia, a cualquiera, aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten”, sentenció.