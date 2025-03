La durísima respuesta de Yanina Latorre contra Maru Botana: el extenso descargo

Yanina Latorre le respondió a Maru Botana

El conflicto entre Maru Botana y Yanina Latorre comenzó cuando ambas estaban cursando juntas en la universidad, según contó Maru. Yanina comenzó a salir con un compañero de equipo de su hermano y se hizo amiga de una de sus hermanas. Ahora, por medio de sus redes sociales, Latorre volvió a criticar con dureza a Botana y dio su versión de los dichos de la pastelera en la nota que le dio a Infobae.

En esa charla, la cocinera señaló: “Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso que decía que no coma...”- Y agregó: “Nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito. Yo tenía relación por esto de mi hermano y la veía. Tenía otra amiga en común que ella se puso celosa, pero bueno eran cosas de la edad. ¿Vos me ves a mi diciéndole a una persona: ‘cómo comes, sos anoréxica’? Yo cocinaba para mis amigas, disfrutaba a mis amigos, hacían unos tés gigantes. En mi casa se destruyó el horno de tanto que cocinaba y ella venía a mi casa. Jamás en la vida me ponía a ver si comía o no comía Yanina”.

Y también contó que dejó de hacer un programa en América porque en el mismo canal estaba Yanina Latorre: “Es que los chicos también me decían en casa: “¿Vale la pena que lo hagas y estar todo el día sufriendo de lo que dice Yanina?” Y la verdad que no. Lo llamé al Chato Prada, que era quien me había convocado, y le dije: ‘No, la verdad que no estoy para estas. No estoy para que alguien me critique y se me ría a esta altura de mi vida".

"Obsesionada conmigo", Yanina Latorre le respondió a Maru Botana

En su respuesta, Yanina usó sus historias de Instagram, con un fondo de color negro y letras blancas, y le dedicó varias placas a la jurado de Bake Off Famosos. “La mitómana de Maru Botana, que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”, comenzó su descargo la contadora pública.

“Cómo diría Mora: que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera ¿Lapegüe miente? ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas. Poner cara de pelotuda, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente", siguió exponiendo Yanina en sus primeras stories.

Lejos de cerrar el tema, allí continuó: “No estás en la tele porque no te quieren Maru Botana. No mentí en nada. Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida, me humilló, me destrató y le lleno la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas, no tiene amigas, sus compañeras de colegio y de facultad la odian. Tengo miles de mensajes de gente que me escribe sobre ella, ni hablar de exempleados, pero ese es otro tema”.

Yanina no se guardó nada y recordó su pasado con Botana: "Me humilló, me destrató"

“Dijo que yo era novia de un rugbier amigo del hermano… y que por eso me conoció. Maru, basurita, jamás fui a tu casa con un novio rugbier, te conocí en la UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier”, recordó acerca del pasado. Las historias siguieron en este mismo tono y lejos de frenar siguió con su explicación: “Conmigo no Maru Botana, que yo no soy como vos, soy honesta y buena mina, ni falsa ni zorra. No mientas sobre mí, a veces es mejor asumir cuando te mandaste una cagada. ¿Qué necesidad tenía de inventarme todo eso?“.

Para seguir apoyando su versión de la historia, recordó las otras peleas que tuvo Botana a lo largo de su carrera, con el pastelero Coco y con Sergio Lapegüe. “Che, pregúntele a Maru sobre Coco y todo lo que le hizo, también como destrató a Lapegüe y cuando hizo rajar a Ximena Monteverde. El ladrón cree que todos son de su condición”, enumeró Latorre.

Latorre dio su versión de la historia en sus stories de Instagram

Al parecer la pastelera rechazó conducir un programa en América para no compartir pantalla con la panelista y para no recibir críticas de su parte, sobre esto la angelita dejó en claro que no tuvo nada que ver: “Mira si me va a molestar que ella cocine en América jajajajajaaj se me ríe el culo”. Mientras ella hacía su descargo en sus redes sociales, recibió algunos mensajes de respuesta que apoyaron todavía más su historia.

Los dos mensajes son de una compañera de la facultad de ambas: “Me acuerdo en la facultad, entraba a la comisión con aires de grandeza, mirándonos a todos como si fuera un ser superior y su séquito de chupa medias atrás, totalmente sometida, siempre fue mala mina”. A esto la panelista de Ángel de Brito agregó: “Las chicas de la facultad sobre Maru… parece que no dejó buen recuerdo”.

"No voy a permitir que Maru mienta sobre mí"

Esta serie de historias deja en claro que la enemistad sigue estando a flor de piel entre las mujeres y no está en los planes de ninguna de las dos dejar el pasado atrás.