Wanda Nara y Vero Lozano tuvieron un sincero intercambio sobre infidelidades en Bake Off Famosos

Vero Lozano defendió a Cami Homs y aseguró que Rodrigo De Paul "no fue honesto" con ella (Video: Telefe)

En una charla descontracturada y cargada de humor y sinceridad, en medio del desafío diario en Bake Off Famosos, Wanda Nara y Vero Lozano se lanzaron a un intercambio de confesiones sobre amores, desencuentros y traiciones que no dejó tema sin tocar. En medio del paso de la conductora del ciclo por la estación de trabajo de la participante, rompió el hielo con un comentario pícaro, preguntando: “¿Sos medio botinera vos, Vero?”. Fue entonces que la figura de Cortá por Lozano, conocida por su estilo descontracturado, no dudó en responder con una sonrisa: “No, me quedé en el Loco Gatti”. Aunque su respuesta parecía terminar en broma, Wanda continuó indagando: “¿No te gusta el fútbol?”, a lo que Vero admitió sin reservas: “No soy fanática. Sé quién es Messi, sé quién es tu marido, y sé quién es De Paul”.

La charla, en ese punto, dio un giro hacia el terreno de la intimidad cuando la presentadora del ciclo hizo una referencia directa a Camila Homs, otra de las destacadas participantes de Bake Off. Homs, ex de Rodrigo De Paul, terminó su relación con el futbolista en medio de una ola de rumores y polémicas.

“¿Hablaron con Cami?”, preguntó Wanda, poniendo en la mesa la historia de la joven modelo que, tras el final de su noviazgo, enfrentó una mediatización intensa y no siempre amable. Lozano no escatimó en palabras, al alzar la voz con una frase cargada de apoyo hacia su compañera de hornallas: “No fue honesto”, sentenció. Wanda, asintiendo, lanzó una generalización: “Pero viste que los hombres son medio así”, haciendo eco de un tema que toca fibras sensibles para muchas. Su interlocutora no se quedó atrás y agregó: “Él no fue honesto, se le traspapelaron las fechas parece. Ella me dijo que la pasó muy mal, lógico”.

Cami Homs es una de las figuras destacadas de esta edición de Bake Off (Créditos: Gentileza Prensa Telefe)

El ambiente se tornó aún más confesional cuando Wanda, sin rodeos, se animó a preguntar: “¿A vos te traicionó alguna vez algún novio o marido?”. Fue entonces que Lozano, en un tono directo y sin filtros, respondió simplemente: “Sí”. La conversación estaba en el aire; la empatía entre ambas resultaba palpable, entonces la conductora quiso saber más: “¿Y cómo lo resolviste?”. La respuesta de Lozano fue franca y cautivadora, al ofrecer una reflexión que muchos espectadores seguramente compartieron en silencio: “Y, depende la edad, ¿viste? te separás, te hacés la pelotuda. Hay de todo”. Entonces, en un tono de complicidad, le devolvió la pregunta a Wanda: “¿No te dejaron nunca por otra?”.

“Nunca me dejaron por otra”, contestó Wanda, con la seguridad que la caracteriza, aunque a la vez dejando entrever un dejo de melancolía. Pero Vero, ágil e incisiva, aprovechó la pausa para devolverle una verdad que todos conocían: “No, pero vos sí. Dejaste por otro”. La sinceridad de ambas en esta respuesta fue como un golpe inesperado en una conversación que oscilaba entre la complicidad y la revelación. Wanda, finalmente, cerró el tema con una frase breve, casi susurrada: “Sí, y es horrible. Quiero que me dejen, pero igual mis amigas me dicen que es ‘porque nunca te pasó'”.

Esta charla entre Wanda y Vero no sólo desnudó la faceta más humana de ambas, sino que reflejó una complicidad entre dos mujeres que supieron encontrar un espacio de sinceridad en medio del caos del trajín diario de la competencia de cocina. Un diálogo que, sin duda, resonó con la audiencia, al mostrar que, detrás de la fama y el brillo, las vivencias amorosas de las figuras públicas, por mucho que en algunos momentos se quiera maquillar, no distan tanto de las historias de quienes las siguen día a día desde sus hogares.