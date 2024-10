Yuyito contó detalles del íntimo festejo de cumpleaños de su pareja Javier Milei

Yuyito habló de la intimidad del cumpleaños de Javier Milei y detalles desconocidos de la entrevista que le hizo en su programa (Video: Ciudad Magazine/Empezar el Día)

El martes fue el cumpleaños del presidente Javier Milei, quien tuvo un festejo íntimo, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. En este contexto, Amalia “Yuyito” González, su actual pareja, decidió ausentarse ese día de la conducción de Empezar el Día (Ciudad Magazine); sin embargo, el día miércoles regresó a su puesto y compartió todos los detalles de este festejo y recordó la entrevista que realizó mientras todavía se encontraban en campaña.

Como en todos sus programas dio inicio a una nueva edición al ritmo de “Me gusta todo de ti”, canción que en más de una oportunidad le dedicó al primer mandatario. “Venimos de re festejeros, ayer el cumple de Javier Milei, todo el día estuvimos festejando. Hoy seguimos los festejos con el primer año de Empezar el día”, comenzó diciendo Yuyito al aire de su programa para luego comenzar a cantar la balada para su novio. “Ayer no le canté nada a Javier porque no vine, todo fue ahí en persona. Así que hoy le dedico”, dijo para acercarse a la cámara y entonar las estrofas de la canción.

“Esos besos más lindos del mundo. Gracias mi amor por haberme dejado compartir con vos junto a toda mi familia, un día especial como es el día en el que llegaste a este mundo”, agregó con emoción en la voz. La pareja decidió mantener la celebración lejos de las redes sociales y tan solo mostró algunos detalles de la torta que mandó a hacer la exvedette pero nada más. Al aire del programa de Ciudad Magazine adelantó algunos detalles del regalo que le hizo al Presidente: “Le hice mi regalo especial. Lo había diseñado para él, no voy a decir que era, pero era algo especial. Es algo que le mandé a hacer, que dice algo para él”.

La producción del programa la sorprendió con una foto de ella y su pareja besándose en Casa Rosada y no pudo contener la emoción al ver la imagen, que pasaba al ritmo de una canción de Ricardo Montaner: “Qué lindo. Me quedo toda la mañana con esto. Qué lindo”. La conductora mandó a hacer una torta de color rojo, con corazones a modo de decoración y contó que tuvo la ayuda de su hija: “Estuvimos viendo fotos de Pinterest y entonces con Josefina y Bárbara elegimos”.

Yuyito eligió una torta decorada con corazones y un tierno mensaje en letras blancas (Fotos: Capturas de Instagram/yuyitogonzalezok)

“En el living estaba la familia, algunos íntimos amigos. Un grupito muy íntimo, familiar, de amigos. Todo sencillo, todo muy lindo, con el corazón y mucho amor”, acotó acerca de la celebración que llevaron a cabo el martes por la noche.

Cabe recordar que la pareja se conoció en el set del programa cuando González le hizo una entrevista mientras el mandatario nacional estaba en campaña. Con la intención de recordar este hecho y conmemorar el primer año del programa volvieron a pasar ese momento. “Gestioné la entrevista con Javier Milei, lo invitó, lo invitó y vino, previo a ser presidente. Fue un bombazo. Fue completamente espontáneo y se tenía que dar”, recordó Yuyito sobre cómo se dio esta oportunidad.

A un año de esta descontracturada charla, Amalia contó algunos aspectos desconocidos de este encuentro: “Pasaron un montón de cosas en esa entrevista. En esta entrevista le entregué a Javier un muñequito que vi que vendían en una tienda de Instagram en 3D, estaba Milei con la banda presidencial y yo dije ´Esto se lo voy a llevar al programa´, así que lo encargué y lo traje. Soy la primera en haberle dado la banda presidencial”. No es menor señalar que en ese momento el jefe de Estado estaba en una relación con Fátima Florez y el acercamiento de la expareja de Guillermo Coppola generó cierto malestar en la comediante.

Ante los comentarios de sus panelistas sobre la conexión que se veía en pantalla, decidió aclarar, con tono serio y sin dar lugar a chiste, cómo comenzó la relación: “No sucedió nada de todo esto en esa entrevista. Fue profesional, acá vino un señor que estaba haciendo campaña para la presidencia y de eso se trató la entrevista”. Y cerró: “Quiero que quede completamente claro que esto fue una entrevista. Meses más tarde, en otra situación personal en la vida de ambos, ahí conectamos diferente. Fue el 22 de mayo, no me gusta que me pongan en un lugar que no soy”.