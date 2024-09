Llega la esperada vuelta de Susana Giménez a la televisión: los invitados, cuándo y dónde verla

Susana Giménez vuelve a la televisión este domingo 22 de septiembre a las 22 horas

Después de cinco años, finalmente, Susana Giménez regresará a la televisión este domingo 22 de septiembre a las 22 horas. Este retorno, esperado por muchos, se había programado para el 15 de septiembre, pero fue pospuesto debido a la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei, que se realizó en cadena nacional ese mismo día.

La vuelta de la diva promete ser un evento lleno de estrellas y de entretenimiento. Entre los invitados confirmados se encuentran la cantante María Becerra, quien ofrecerá un show en vivo, y los campeones del mundo Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes participarán en una entrevista exclusiva. Además, el programa contará con un sketch cómico en la apertura, donde Susana retomará su famoso personaje de Susana Spadafucile, acompañada por los futbolistas previamente mencionados y grandes figuras, entre ellas, los actores Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani; los humoristas, Yayo Guridi y Julián Kartún en el personaje de Caro Pardíaco; y los periodistas deportivos Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. También se sumaron Sebastián Estevanez, Damián Betular e Iván de Pineda.

Días atrás, en un reportaje con Teleshow, Susana recordó la grabación del sketch. “Nos divertimos muchísimo grabando en el predio de la AFA. No quiero contar de más porque quiero sorprenderlos el domingo, pero lo disfruté un montón. Tuve muchas estrellas invitadas, entre ellas, los campeones del mundo. Eso fue un regalo para mí, porque soy muy futbolera: voy a todos los mundiales. Soy fanática de la Selección y de (Leo) Messi. Lo amo con locura. Es un ser superior”, dijo a este medio.

Susana con los campeones del mundo, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul que, este domingo, estarán en su programa (Fotos/Gentileza Prensa Telefe)

El canal generó una gran expectativa con el anuncio de la vuelta y aseguró que será una noche “inolvidable”. Para los más ansiosos, a partir de las 21 horas estará disponible un streaming que van a conducir los influencers Sofía Gonet, Nacho Elizalde y Pablo Agustín por el canal de YouTube de Telefe. Allí se exhibirá el backstage del programa, las perlitas y habrá una reacción en vivo al programa

En tanto, la transmisión estará disponible desde las 22 y también en el sitio oficial Mi Telefe, donde podrán verse los fragmentos destacados de la emisión. Los usuarios de Flow podrán sintonizar el canal 10 Digital y 1001 HD, mientras que en Telecentro estará disponible en el canal 10 Digital y en DirecTV en el canal 123 Digital y 1123 HD.

Telefe promocionó el regreso de la diva recordando su infancia y parte de su extensa trayectoria artística

El regreso de Susana Giménez a la tevé marca el fin de una pausa de cinco años y la expectativa entre el público es alta. La diva de los teléfonos es una figura icónica en la televisión argentina y su retorno asegura traer de vuelta la magia y el entretenimiento que siempre la caracterizaron.

En el video con el que se promocionó su vuelta se la pudo ver desde cuando era una niña pequeña hasta su consagración como la gran estrella nacional. “Uno todo lo que desea mucho, mucho lo consigue. Es la ley de atracción”, se la escucha decir mientras se proyectan fotos de su infancia, pasando por sus tapas de revista como modelo, hasta su etapa de consolidación en la pantalla chica.

A propósito de su carrera, en charla con este medio días atrás, ella misma aseguró: “Yo he hecho más de lo que había pensado que iba a poder hacer, así que solo me queda agradecer todo lo que Dios me dio y el amor de la gente, que eso lo veo todos los días. Me paran en todos lados y me dicen cosas supercariñosas. Si salgo a la calle, en Uruguay, sobre todo, porque hay menos gente que en Buenos Aires, me dicen cosas divinas. Me falta que el domingo me vaya bien y sea un buen programa. Nada más”.