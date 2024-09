Marcelo Tinelli habló sobre la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género: “Me parece muy triste todo”

Marcelo Tinelli habló de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género (Rivadavia 630)

Marcelo Tinelli calienta los motores para un nuevo desafío televisivo con el regreso del Cantando a la pantalla de América. Si bien esta vez la conducción estará a cargo de Flor Peña, el hombre de Bolívar está atento a cada detalle como líder de la productora LaFlia. Y en ese marco, dio una entrevista a Viviana Canosa en la que además de su rol en el espectáculo, habló de todo: el gobierno de Javier Milei, su experiencia como dirigente deportivo en San Lorenzo y en la Asociación del Fútbol Argentino y de la causa por violencia de género que Fabiola Yañez le inició al expresidente Alberto Fernández.

En este punto, la conductora de Viviana 630 (Radio Rivadavia) puso al aire el último audio de la causa que dio a conocer esta semana Infobae, en el que el ex primer mandatario insulta a la ex primera dama. La grabación es de una conversación en la que la pareja estaba en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial y que se reproduce a continuación:

Alberto Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

Fabiola Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

Alberto Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Fabiola Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Alberto Fernández: Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…

Fabiola Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

Alberto Fernández: Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

Fabiola Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

En un audio al que tuvo acceso Infobae, se escucha una fuerte discusión entre el ex presidente y la ex primera dama

“Si hubiera humor en la tele te harías un festín”, intuyó Canosa al concluir el material, y estuvo acertada. “Me sale la veta humorística, de VideoMatch”, concedió el de Bolívar. “Lo llamé a Fredy (Villarreal) para que me grabara un audio hablando de esta manera. Pero como estaba el tema de violencia de género no lo quise exponer públicamente en redes sociales, y tampoco tengo un programa donde hacerlo”, expresó.

A continuación, Tinelli hizo un análisis con mayor profundidad: “Me sorprendió mucho escuchar eso, ver las imágenes, las palabras de Alberto con respecto a ella y me sorprendieron también algunas fotos de ella con paños fríos en la cama, él durmiendo atrás”, enumeró. “Todo termina siendo muy bizarro”, resumió Canosa. “Yo también sentí eso”, coincidió Marcelo. “No es por atacarla a ella, porque me parece muy triste todo, pero yo me iría corriendo, no me sacaría alguna foto con él durmiendo”.

A continuación, Viviana calificó la relación de la pareja y todo el ambiente familiar que la rodeaba como “tóxico”, incluyendo también a la madre de la ex primera dama. “Yo he ido alguna vez a alguna reunión en Olivos y nunca sentí eso cuando estuve con ellos”, reveló Tinelli. “Tampoco eran una pareja grossa, super estable, porque ella casi no aparecía”, agregó para concluir el tema.

Antes de finalizar el programa, Canosa lo consultó por los nueve meses de gobierno de Javier Milei: “Me parece que sabe mucho de economía, pero es cero político, no tiene habilidades políticas”, sintetizó el conductor. “Y a mí no me gusta, y no me gustaba antes, que se siga abriendo la brecha porque es muy difícil construir algo serio en base a tanta pelea, a tanto troll. Me encanta escucharlo de hablar de economía, y creo que hay que terminar la recesión, pero a nivel carácter no me gusta, me parece que es muy violento él y también su gente”.

Además, el de Bolívar se refirió al asado en Olivos en el que el Presidente reunió a los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria. “No entendí qué estaban festejando. ¿Sacarle tres kilos de carne a los jubilados? ¿Y los radicales que se abrieron y votaron diferente? Es raro, pero creo que todo en este país es raro”, interpretó.