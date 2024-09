La romántica dedicatoria de Yuyito González a Javier Milei

Este jueves, Yuyito González, conocida por su larga carrera como modelo y conductora, usó sus historias de Instagram para mostrar a sus seguidores un fragmento de su vida junto a Javier Milei. En la selfie que compartió, la pareja del mandatario se dejó ver luciendo una campera del presidente, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores. La imagen mostró a la conductora en modo selfie por la mañana en su lugar de trabajo y con un detalle muy especial.

“Llegada al canal. Despeinada y otra vez con campera. Qué linda es la vida”, escribió la conductora, acompañando el texto con un emoji de corazón y mencionando a Milei. Este mensaje dejó entrever el nivel de intimidad entre ambos, y también una dosis de picardía que no tardó en ser comentada por sus seguidores y los medios de comunicación. La campera del presidente, un símbolo de su relación, ya apareció en otras publicaciones de ella, consolidándose como un pequeño guiño que tienen ambos y que también suelen compartir con su audiencia.

El ida y vuelta de Javier Milei y Yuyito González en las redes

La respuesta de Milei no se hizo esperar. En un gesto de reciprocidad, el mandatario replicó la historia en sus propias redes sociales, demostrando el mensaje de amor que su pareja había dejado. Esta interacción entre ambos mostró nuevamente la manera en que decidieron llevar su relación a la esfera pública, sin temor a compartir momentos personales con el resto del país. “Amarte hasta el infinito y más allá”, agregó Yuyito.

Más allá de los posteos cariñosos, en las últimas horas la pareja estuvo en el centro de diversas especulaciones. Recientemente, Yuyito expresó públicamente su deseo de mudarse junto al presidente a la Quinta de Olivos, la residencia oficial del Jefe de Estado. Este comentario alimentó los rumores sobre un posible avance en su relación y la posibilidad de un futuro casamiento, versión que circuló con fuerza aunque por el momento es solo un rumor.

La conductora y el mandatario se muestran muy enamorados

A lo largo de estos meses de relación, tanto Milei como González mantuvieron un equilibrio entre su vida privada y su exposición pública. Mientras que algunos momentos íntimos son compartidos en redes sociales, ambos guardaron ciertos aspectos de su vínculo fuera del escrutinio constante de los medios, para cultivar su relación en medio de las responsabilidades presidenciales de Milei y el trabajo de ella al frente de su programa en Ciudad Magazine.

Las fotos de Yuyito con los padres de Milei

El domingo a la noche, Javier presentó en el Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto 2025. Pero quien siguió atentamente la lectura de su discurso fue su novia, Amalia. La exvedette prometió y cumplió con su palabra, ya que asistió al palacio legislativo y estuvo junto a Alicia y Norberto, los padres del economista. La conductora de Empezar el día fue tomada durante la transmisión, y captada por la lente de Infobae, con el rosto serio, concentrada en el mensaje del economista, a quien aplaudió de pie cuando terminó su exposición.

Yuyito González con Alicia y Norberto, los padres de Javier Milei (RS Fotos)

“El domingo voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación”, había dicho Amalia en su programa del viernes y el domingo ratificó sus palabras. Los novios llegaron por separado al Congreso. Milei arribó a las 21:02 acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien se dio un afectuoso abrazo.

En ese sentido y desde uno de los palcos, la conductora se mostró por primera vez junto a Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei. De hecho, según sus palabras no se conocían hasta esa noche, por lo que la presentación formal tuvo un notable marco. “Va a ser un tremendo evento, en todo sentido: no solo en lo personal, sino de pareja. Además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a sus papás”, aseguró el mismo viernes al aire de Magazine. Además, reveló qué look iba a usar en la presentación. “Tengo preparado un conjunto que el lunes me lo voy a poner para venir para acá. Es un pantalón divino, una camisa elegantísima y un saco negro”.