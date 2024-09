Juan Otero, lapidario con su opinión de “Casados con Hijos”, la tira que protagonizó su mamá, Flor Peña: “Para viejos”

Juan Otero, el hijo de Flor Peña apuntó contra Casados con Hijos (Video: Noche al Dente, América)

A lo largo de su carrera, Flor Peña protagonizó muchas producciones televisivas, pero Casados con hijos (Telefe) es uno de los programas que vive en la memoria del público y que, debido a la gran cantidad de fanáticos que tiene, estuvo en el teatro en el verano de 2023. En una entrevista en Noche al Dente (Telefe), Juan Otero, el hijo de Peña, dio su opinión acerca de la icónica tira y no se guardó nada.

El joven estuvo invitado junto a Brenda Di Aloy, por lo que Fernando Dente, el conductor del ciclo nocturno, decidió hacer un ping-pong de preguntas con sus invitados para conocerlos a fondo y dejar al descubierto detalles desconocidos de su vida. “Juan, ¿harías la remake de Casados con Hijos interpretando a Coqui?”, quiso saber el presentador. Y la respuesta del próximo participante del Cantando 2024 lo dejó perplejo. El joven, sin ninguna duda, contestó tajante: “No”.

El rostro de Dente no tardó en transformarse por esta rotunda negativa. Entonces, agregó: “¿Es verdad que nunca viste Casados con Hijos?”, y nuevamente las palabras del hijo de Peña generaron sorpresa: “Es verdad”. Esa frase fue todo lo que tuvo para decir para provocar la incredulidad de los presentes. “En casa de herrero, cuchillo de palo”, le comentó Dente visiblemente asombrado.

“Real, la verdad es que me re aburro mirándolo, pero porque es más para viejos”, continuó el hijo de la protagonista y, en pocos segundos, Brenda gritó sin pensarlo: “No, no podés decir eso, es un programón”. A modo de chiste, el participante de High School Musical La Selección dijo: “Gracias, Juan Otero, un placer haberte recibido en el programa”.

Si bien no se puede contar entre los fanáticos del emblemático programa de Telefe, el joven es uno de los grandes defensores del trabajo de su madre, por eso la acompañó al estreno teatral y recordó cómo lo vivió. “Lo fui a ver al teatro y ahí me cagué de la risa, me morí”, aseguró.

La cara de decpeción de Fernando Dente tras las declaraciones de Juan Otero (Foto: Captrua de América TV)

Cabe recordar que madre e hijo trabajarán juntos en la pantalla de América TV, a partir del lunes 23 de septiembre con el estreno del Cantando 2024 y, teniendo en cuenta la personalidad de ambos y lo crítico que fue Otero mientras Flor estaba como jurado del Bailando, no faltarán chispas y momentos divertidos.

El elenco completo del Cantando 2024 ya cuenta con una amplia variedad de figuras del entretenimiento, que ya comenzaron con los ensayos. Entre los confirmados se encuentran Coty Romero, Pepe Ochoa, Silvina Escudero, Walter ‘Alfa’ Santiago, Josefina Pouso, Benito Fernández, Nenu López, Martín Coggi, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Cristian U, Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero, Coy, la hermana de Juliana ‘Furia’ Scaglione, Adriana Aguirre, Alicia Barbasola, Brenda Di Aloy y también formará parte Mimi Alvarado, la pareja de El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli.

El programa estará al aire por primera vez tras muchos años sin una edición y comenzará el día lunes por la noche en la pantalla de América, bajo la conducción de Flor Peña, y el jurado estará a cargo de: Nacha Guevara, quien tuvo que ser operada de urgencia, Milett Figueroa, la pareja de Tinelli que generó polémica por su participación, y a quien el Conservatorio Nacional de Perú desconoció entre sus alumnos, Flavio Mendoza, el bailarín y director teatral, y, por último, Marcelo Polino volverá a ocupar su silla.