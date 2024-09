La promesa de un participante de Los 8 Escalones que descolocó a Guido Kaczka: “¿Estás hablando en serio?”

La promesa de un participante de Los 8 Escalones que descolocó a Guido Kaczka

Este lunes se vivió un inesperado momento en la televisión argentina Luego de que Juan, un joven estudiante de Actuario de Canning y que llegó a Los 8 escalones (El Trece) con una misión clara: ganar el departamento a estrenar que se ofrece como premio en el programa.

Resulta que su participación no solo se destacó por su desempeño en el juego, sino por la inesperada promesa que le hizo al conductor, Guido Kaczka, en caso de resultar victorioso. Lo que parecía ser una simple presentación se convirtió en un momento que incomodó que dejó a todos descolocados, especialmente al comunicador.

“Juan, más de diez buenas tenés que meter. El si gana el departamento dice que… No, no vas a hacer eso, no”, comenzó diciendo Guido, mientras presentaba al participante ante el resto del panel y la audiencia. Pero Juan, lejos de retractarse, lo desafió con una simple pero firme respuesta: “Lo hago”, comentó.

En esa misma línea, la promesa de Juan no era algo menor, ni mucho menos común. El joven aseguró que si ganaba el departamento, se tatuaría la imagen de Guido Kaczka en su espalda. Al escucharlo, la reacción del conductor fue sorpresiva e inesperada: “Ay, no, por favor, qué impresión. Nooo”, exclamó, pidiéndole que no lo haga.

Guido, en tanto, intentó disuadir al participante de cumplir con su promesa y le sugirió: “Olvidate, disfrutá el departamento si lo ganás”. Pero Juan, sin perder la compostura, le respondió con una chicana: “Bueno, está bien, arrugaste vos”. En tanto, el conductor, quien no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente, continuó tratando de convencer a Juan de que lo reconsiderara: “No, yo no tengo problema. Pero además, imaginate, te sacás la remera en la playa y no, cualquiera, no te recomiendo eso Juan”.

Juan prometió tatuarse a Guido Kaczka si ganaba Los 8 Escalones

En tanto, el participante que se mostraba muy seguro de sí mismo y decidido a mantener su palabra, aprovechó el momento para halagar al conductor, quien aún intentaba evitar que él llevara a cabo su promesa: “Pero mirá la facha que tenés Guido”, le dijo con una sonrisa, aunque esto provocó que el comunicador insistiera aún más en que no lo hiciera: “Pero no te vas a poner mi cara. No, loco, por favor, no, irrecomendable Juan”, reiteró una y otra vez, evidenciando su incomodidad ante la posibilidad de que el joven cumpliera con su palabra.

Cabe destacar que el intercambio entre ambos captó rápidamente la atención de los otros jurados presentes en el programa. Evangelina Anderson, visiblemente intrigada, no pudo contener su curiosidad y preguntó: “Queremos saber la decisión final”. A lo que Gustavo López, otro de los jurados, también se sumó a la conversación con un tono divertida: “Guardavida, ¿qué va a hacer?”.

Guido Kaczka sorprendido por una promesa que le hizo un participante

Finalmente, Guido le reveló a todos lo que hasta ese momento era un secreto: “No, dice que se va a tatuar mi imagen en la espalda de él, dale, dale. No hagas eso, no hagan esas cosas. No, Juan”, concluyó el conductor, todavía tratando de evitar lo inevitable ya que el joven se mostraba decidido a hacerlo.

Este episodio culminó con risas, pero también con la incógnita de si realmente Juan llevaría a cabo su promesa en caso de ganar. Lo que es seguro es que su participación dejó una marca, no solo en el programa, sino también en la memoria de Guido Kaczka. Con respecto al debate popular, en las redes sociales donde rápidamente el clip se volvió viral, le sugirieron que mejor elija otra cosa para inmortalizar en su piel.