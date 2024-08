Los 8 Escalones: Guido Kaczka desconcertado, una participante intentó responder una consigna pero se quedó sin palabras

Una joven se quedó en blanco a la hora de responder las consignas (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Las personas que pasan por Los 8 Escalones (El Trece) logran captar rápidamente a los televidentes. Varios llevan consigo historias de vida que logran disparar un sinfín de emociones, como también otros presentan ciertas particularidades que dejan a su conductor Guido Kaczka sin palabras en la boca. En esta ocasión, una participante se quedó en blanco al responder una consigna y causó un tenso momento con el presentador.

La emisión de este miércoles por la noche tuvo como protagonista a Ruth, una joven de 23 años que se dedica a realizar marketing digital, al modelaje y a la danza. Tras contarle al animador un poco de su vida, la joven se mostró preparada para comenzar la competencia. “Elegí, por favor, Ruth, hay una que no querés, ¿cuál?”, le indicó Guido mientras le enseñaba un par de tarjetas para probar su suerte a la hora de jugar por la llave del departamento a estrenar. “Ay, no, ninguna”, expresó mientras dejaba en claro su nerviosismo con un par de risas.

Luego de que su mano cayera en una de las opciones, el conductor le reveló que le había tocado “cine romántico”. “Ay, no, la peor”, lanzó la competidora tras conocerse el resultado de su elección al azar. “Películas románticas protagonizadas por Hugh Grant, por Richard Gere, por Leonardo DiCaprio, o por Bradley Cooper, ¿preparada?”, le comentó Kaczka luego de dar a conocer entre los actores que iba a tener que elegir para sumar puntos, lo cual aumentó el estado de la joven.

El nerviosismo le jugó en contra a la hora de responder

El primer largometraje mencionado fue Romeo y Julieta, a lo que Ruth respondió correctamente al señalar que la protagonizó DiCaprio. Progresivamente, la competidora logró avanzar sin problema alguno. Sin embargo, su suerte le jugó en contra a la hora de llegar el turno de Titanic, la icónica película dirigida por James Cameron. “Eh, no, perdón”, señaló ella, quien dejó en claro que no sabía quién tenía el papel estelar. “No, ¿cómo perdón? Ay, esos son los nervios, Titanic, Titanic, Titanic, ¡se ahogan! ¿Quién?”, intentó socorrerla mientras observaba cómo la muchacha se sumía en la desesperación en plena emisión.

“No, te nublaste”, continuó Guido, a lo cual la participante volvió a disculparse. “No, pero no pidas perdón, me pone mal a mí, ¿perdón de qué? Titanic... Esperá, Richard Gere, Leonardo DiCaprio”, intentó socorrerla mientras repetía las opciones que tenía para elegir y acertar nuevamente para continuar en la competencia. Ante la insistencia de su parte, la modelo terminó eligiendo al artista correcto, lo cual el animador cerró: “Sí, correcto, no te la puedo creer, te nublaste. Porque Titanic, imaginate, uno conoce más al protagonista que a un familiar. Dos, Ruth, dos, ay, ay, ay”. “Porque Titanic, imaginate, uno conoce más al protagonista que a un familiar.”

La historia de amor que sorprendió al conductor

La inusual historia de un participante que sorprendió a Guido (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

En la emisión anterior, Guido fue sorprendido por un participante que relató su historia de vida. El hombre, cuyo nombre era Rubén, se llevó todas las miradas porque se trataba de un relato poco usual. “Yo ahora estoy en una empresa de ambulancias, y antes me casé con una monja”, indicó el competidor a la hora de contarle al conductor, lo cual lo dejó pensando que se trataba de un chiste.

“No, bueno, antes bautizaba, casaba, celebraba misas, pero me enamoré de una monja y nos casamos. Era cura, te la hago fácil”, se explayó el jugador al ver la incredibilidad por parte del anfitrión del certamen. “Ah, eras cura... No entiendo la ambulancia”, confesó Kazcka, ya que no le encontraba relación con su pasado.

“Ahora estoy en servicio de ambulancia, trabajando. Antes trabajaba de cura, digamos”, continuó Rubén, a lo cual aprovechó para consultarle si no tenía cara de cura. Tras escuchar la respuesta afirmativa por parte de Guido, el participante completó: “Y tengo tres monaguillos que son mis hijos. Hijos de un cura y una monja serían monaguillos.”