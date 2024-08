El cumpleaños de Cecilia Roth y el tierno mensaje de Fito Páez: “Que tu sonrisa siga iluminando todo”

El festejo de cumpleaños de Cecilia Roth en Madrid

Cecilia Roth festeja un nuevo cumpleaños pero, en esta ocasión, a la distancia ya que se encuentra en España terminando de grabar una serie. En este contexto, su expareja y padre de su hijo, Fito Páez, enterneció a todos en las redes sociales con un emotivo mensaje.

En diálogo con Teleshow, la actriz dio detalles de cómo recibió este día tan especial entre compañeros en la ciudad de Madrid. “Fue hermoso el rodaje, hermoso, hermoso, hermoso, terminó a las 4:00 am, o sea que se aplaudió el cumpleaños anoche en pleno rodaje”, contó acerca del pequeño homenaje que le hicieron en el piso del estudio de grabación de Furia, la ficción dirigida por Félix Sabroso.

Con respecto al festejo de su cumpleaños número 68, la reconocida artista confesó que va a haber dos celebraciones, una más íntima con familiares y amigos, y otra en conjunto con el director de la serie, que cumple dos días después que ella. Acerca del festejo íntimo declaró: “Hoy voy a cenar con mayor intimidad, con mi hermano y con amigos. Somos unos siete, ocho”.

Por otro lado, dio detalles de la segunda celebración, ya junto a Sabroso, que tendrá lugar el día viernes por la noche y que juntara tres eventos en uno: “Hacemos un festejo de fin de rodaje y de ambos cumpleaños, esa es la super fiesta”, explicó entusiasmada y luego volvió a aclarar: “El viernes es la super fiesta de Furia, que es la serie y de Félix Sabroso, que es el director y también el mío”.

El tierno mensaje de cumpleaños de Fito Páez a Cecilia Roth

La emotiva dedicatoria de Fito Páez por el cumpleaños de Cecilia Roth (Foto: Instagram)

Como no podía ser de otra manera, la mujer fue celebrada por varias personas en las redes sociales pero el saludo que no pasó desapercibido fue el de su expareja Fito Páez que no dudo ni un segundo en dedicarle un tierno mensaje, que acompañó con una foto de ellos dos junto a Martín, el hijo que tienen en común.

Se trata de una foto en blanco y negro donde se los puede ver a los dos abrazados al joven, con una sonrisa en los labios y nada más que felicidad: “Feliz cumpleaños Cecilia Roth de nuestra vidas. Que tu sonrisa siga iluminando todo”, comienza el mensaje del cantante de El amor después del amor.

“Prepárate hoy para recibir todo el amor del mundo. ¡Qué seas muy muy muy feliz! Hasta el infinito”, cerró el artista dejando en claro que no hay nada más que buena onda entre ellos. Por su parte, su hijo no hizo un posteo en sus redes para saludar a su madre pero publicó en sus historia de Instagram el mensaje de su padre.

Rápidamente el posteo se llenó de me gustas y de comentarios de los fans de ambos, que no dudaron ni un segundo en demostrarle su amor en esta fecha especial. “Yo quiero un ex como Fito”; “Esa mujer es oro en tu vida. Y me encanta que nunca lo olvides”; “Es maravilloso ese amor después del amor. Feliz cumpleaños a la talentosa Cecilia”; “Sin duda la mejor de tus parejas, gran actriz y mujer”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.