Julieta Ortega contó por qué no tiene pareja y si se siente sola: “No sé si lo elegí”

La integrante de Sex le contó a sus seguidores cómo le va en su vida amorosa (Instagram)

Desde hace tiempo que Julieta Ortega atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Afianzada al escenario de los teatros, la actriz saca a relucir su talento ante el público, lo cual la mantiene ocupada gran parte del tiempo. Sin embargo, se toma tiempo para interactuar con sus seguidores, a quienes les cuenta a diario con lujos de detalles lo que ocurre en su vida privada y laboral.

En esta oportunidad, Julieta decidió abrir la sección de preguntas a través de sus historias de Instagram. Los mensajes por parte de los usuarios no tardaron en llegar, por lo que la actriz compartió un par de ellas para responderlas públicamente. Entre ellas hubo algunas respecto a su presente amoroso, el cual contestó sin dar muchas vueltas.

“Ya que elegías estar sola, ¿cómo haces para no sentirte sola de amor?”, indagó una internauta respecto a la decisión de la artista respecto a su situación afectiva. Por su parte, la integrante del elenco de Sex explicó: “No sé si lo elegí. No se me cruza el amor de pareja hace años y no lo cruzo, ni lo fuerzo. No me siento sola. Disfruto mucho de mi casa, del silencio, de mis amigas, de mi hijo, de mi trabajo, de la música, de los libros...”.

Julieta Ortega se sinceró sobre su presente afectivo

“Siento que la vida está llena de cosas para disfrutar y la pareja es algo divino cuando estás enamorada, pero es algo más de todo eso que está ahí para disfrutar”, concluyó Julieta, quien además fue consultada respecto a su control de los celos. “Mi última pareja estaba hecha una seda. Bueno, ahora que lo pienso, habría que preguntárselo a él”, indicó en alusión a cómo sobrellevó los conflictos con su último vínculo.

La actriz también fue pareja de Iván Noble. El compositor y ella mantuvieron una relación que duró siete años y hasta tuvieron un hijo en común, Benito, quien divide su tiempo entre ambos progenitores, sobre todo en la casa que Julieta le dejó al músico. “Hicimos un arreglo, pero se la dejé porque era su sueño. Me llevé un sillón, pero dejé todo porque iba a ser la casa de mi hijo los fines de semana”, explicó la la intérprete, quien dejó en claro en oportunidades previas cómo se dio la separación con el cantante.

La actriz se refirió a sus celos (Instagram)

Cabe recordar que hace tiempo atrás, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló sin filtros sobre su sexualidad con Moria Casán. En su paso por Nave Nodriza (Picnic Extraterrestre), la celebridad confesó todo sobre su intimidad ante los oyentes. Picante como siempre, La One le hizo un sinfín de consulta respecto a este tema, como también su participación en la obra dirigida por José María Muscari.

“Te juro que te iba a preguntar si te estabas calentando o te gustaba alguno de los de Sex...”, comenzó a decir la mediática en su ciclo, a lo que la actriz la corrigió con un “todos y todas”. “Mirá vos. Creo que vos también tenés tu lado bi, ¿no? ¿Estuviste enamorada de alguien?”, indagó la conductora al respecto.

Por su parte, Julieta respondió: “No estuve enamorada de nadie pero creo que es hora de hacerlo con alguien de mi mismo sexo”. Sosteniendo esa misma línea, ella explicó que se veía saliendo con una mujer, pese a que nunca tuvo la oportunidad. Esto llevó a que la presentadora le consultara con quién le gustaría estar, a lo cual ella aseguró que con “Ampi Peña, que es la bailarina de Cazzu y que ahora está en Sex. Me gustan mucho las bailarinas”, sentenció Ortega en su paso por el programa.