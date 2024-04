Gran Hermano volvió a llamar la atención por la falta de higiene en la casa: “Ustedes se quejan del olor y las moscas”

Gran Hermano llamó la atención de los participantes y los trató de mugrientos (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La limpieza es una de las cuestiones principales de esta edición de Gran Hermano (Telefe). Pese a las reiteradas advertencias, los participantes del reality no cuidan la higiene de la casa, ni tampoco conservan los alimentos en buen estado. En ese contexto, este miércoles, los convocaron al living para hacerles un fuerte llamado de atención.

“A pesar de mi insistencia con respecto a la conservación de los alimentos, sigo observando con mucha preocupación que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Primero y principal, señores, la cocina es un ámbito que debe estar siempre limpio”, arrancó la voz del Big y les remarcó a los “hermanitos” la necesidad de respetar las reglas de convivencia.

“Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud de cada uno de ustedes”, sostuvo. Además, decidió exigirles que dejen de utilizar los placares para almacenar el alimento que no quieren compartir con otros jugadores.

“De más está decirles que los placares son espacios para guardar ropa, exclusivamente. Los huevos conservados en un lugar caluroso durante varios días, al igual que la fruta, verdura o leche y, en especial, cuando fue abierta, entre otros productos, no pueden de ninguna manera guardarse en el dormitorio. Para eso está la heladera, señores”, les dijo la voz del reality a los competidores.

“Ustedes mismos suelen quejarse del olor y las moscas”, sumó acerca de la problemática que se repite desde que decidieron hacer las compras semanales por separado y conservar la mercadería en las habitaciones.

A modo de cierre, Gran Hermano dictaminó un brusco cambio que dejará sin efecto la posibilidad de cuidar la compra semanal individual. “De ahora en más es obligatorio que la comida la conserven en la heladera, en el freezer o en las alacenas de la cocina. ¿De qué manera se organizan? Es una tarea de ustedes. Reitero, señores. Esta tarea es de carácter obligatorio, la deberán respetar durante toda la estadía en mi casa y comienza en este mismo momento”, sostuvo.

La medida fue recibida entre semblantes de descontento y de diversión, ya que esto le sumaría un nuevo problema a la casa. Por su parte, Furia no dudó en celebrarlo y agradecer por la nueva regla. “A sacar las cosas. Vamos, Vizcachera, vamos. Liberen la zona, liberen la comida”, expresó a los gritos, ya que en los últimos días se le complicó conseguir alimento, en especial debido a que utiliza gran parte de su presupuesto para comprar cigarrillos.

En tanto, Martín Ku se mostró algo preocupado, aunque bromeó al respecto. “Arranca el gran ‘choreo’”, dijo tras el reto que, sin dudas, va a cambiar la convivencia.

El tema de la higiene y limpieza no es algo nuevo dentro de esta edición del reality. En reiteradas ocasiones se les llamó la atención a los participantes acerca los malos olores y falta de aseo en distintos espacios de la casa. Incluso, hace un par de semanas recibieron la visita de Romina Uhrig para apuntalar el orden del inmueble.

“Yo no me voy a quedar, yo en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan la mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita”, les dijo.

Además de los tips de organización y limpieza, la exparticipante habló de la experiencia de estar en Gran Hermano: “Es hermoso esto, vos decís el premio divino, todo hermoso, pero valoren la gente. A mí me pasaba que yo quería ir a placa, pero porque yo quería ver si la gente me bancaba, me apoya. Tal vez yo venía llorando y quería ir a placa. Cada vez que salía de la placa era recargarme las energías y seguir para adelante. Era lo mejor que me podía pasar, y que la gente me diga cosas lindas”, recordó.