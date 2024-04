El poderoso significado de la gorra que usó Gastón Pauls en la fiesta de 15 de su hija Muna

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, celebró sus 15 rodeada de su familia (Video: Instagram)

La celebración de los 15 años de Muna Pauls Cherri, hija de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls, se convirtió en el centro de atención luego de que se viralizaron algunas fotografías del evento. En las instantáneas, sin embargo, el atuendo del padre llamó la atención de varios seguidores, que cuestionaron la informalidad de su look y, sobre todo, la gorra.

Tras una serie de especulaciones, el actor salió a aclarar la situación. Este miércoles, en charla con Teleshow, dijo que se trataba de “un homenaje a alguien que, lamentablemente, no está más”. “Fue en honor a todas las personas que murieron por adicciones y a sus familias”, detalló acerca de la elección de su vestimenta.

Días atrás, Pauls publicó una historia en su cuenta de Instagram con unos cuantos libros y la gorra en cuestión encima. “‘No lean basura, lean libros’, decía Luis Alberto”, escribió y musicalizó la publicación con “Cuando el arte ataque”, el tema de Spinetta y Fito Páez.

En este contexto, el actor recordó acerca de la ONG que lidera. “Con mi fundación trabajamos con adictos de todo el país”, dijo en referencia a La casa de la cultura de la calle, fundada en el año 2004, cuyo propósito es “promover una sociedad libre de consumos problemáticos y de adicciones, donde las personas desplieguen su potencial creativo, intelectual y espiritual”.

Este año, incluso, fueron más allá, y realizaron el taller #ModoPrevención en el Club Atlético Huracán, al que asistieron los chicos de la 6° y 9° división. Fue en el contexto del programa de prevención “Hablamos en los clubes” que llevan adelante junto a OEI Argentina (Organismo para la cooperación entre los países iberoamericanos en educación, ciencia, tecnología y cultura para la integración regional) y Futbolistas Argentinos Agremiados Educa. Allí exploraron dos temáticas densas: los riesgos de la dependencia a los celulares y las apuestas en línea.

Acerca de su recuperación, el conductor del ciclo televisivo Seres Libres contó a Infobae: “Yo necesité contarlo casi como un exorcismo. Ponerlo en la mesa. Decir ‘esto es lo que ocurre’. Sobre todo, si quiero tener una vida de verdad. En la adicción no hay verdad, ahí no hay amor, ahí no hay compañía, ahí no hay manera de compartir. El alcohólico, el adicto a las drogas, el adicto al juego, o al sexo o a lo que sea, termina encerrado. Para mí fue un primer paso, yo no sabía que iba a devenir en un programa”.

“Al principio parece una protección. Tomás alcohol porque te da valentía, o tomas merca porque te da más energía, o te recontra operás porque sentís que así vas a ser más reconocida o te vas a ver mejor en el espejo. Después, todo lo que de alguna manera al principio parece ser algo, descubrís que es todo lo contrario”, expresó.

Respecto a la importancia de los vínculos, reconoció: “La primera vez que consumí fue en 1989 y cuando pedí ayuda primero a Dios, después a Agustina, fue en 2007. El 29 de diciembre del 2007. Cuatro años después, ese mismo día, nació mi segundo hijo. Hay algo divino, energético cuando uno se abre a la vida. La vida después te devuelve con creces”.

En efecto, la vida le devolvió con creces. Actualmente, Gastón atraviesa un gran presente no solo familiar sino laboral. De la mano de su fundación, dio diferentes charlas y congresos y habló presencialmente frente a más de 500.000 personas, no solo en Argentina, sino también en otros países de América, Latina, como Uruguay y Ecuador.