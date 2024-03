Jimena Monteverde reveló si abriría la pareja después de 30 años de matrimonio

¿Pareja abierta? La contundente respuesta que dio Jimena Monteverde

Jimena Monteverde, que está viviendo un gran momento siendo la chef de La Noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Juana Viale, no suele dar a conocer muchos detalles de su vida privada, ya que se centra en su profesión y en sus exitosos platos de comida. Tiene una gran trayectoria como cocinera, con un largo recorrido en la televisión que actualmente complementa con Escuela de cocina en El Nueve, pero de su relación con su marido, a quien conoce hace más de treinta años, no se sabe mucho.

Durante su visita a Socios del Espectáculo, la rubia hizo referencia al momento único que vive junto a su familia, debido al nacimiento de su primera nieta, fruto de su hijo mayor, Victorio, y su novia, Josefina. Por consiguiente, aprovechó ese marco para dar a conocer todos los detalles de la historia de amor con su marido, Mariano, a quien conoció cuando ella tenía 18 y se casó dos años después, retratando una historia de amor y de pasión.

Sostener un matrimonio por muchos años, no es nada sencillo, y parece aún más complicado en el mundo del espectáculo. Consultada sobre la manera de sostener ese vínculo, dio du fórmula. “Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse”. Al escuchar esta frase, todos en el estudio se sorprendieron y quisieron saber sobre qué tipo de libertad se estaba refiriendo.

Jimena Monteverde, la chef del programa de Mirtha Legrand

“A ver, yo tengo una vida como muy agitada, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”, fueron sus primeras palabras ante las consultas de los conductores y panelistas del programa, que querían sacarle provecho a la situación y conocer más detalles al respecto.

En este contexto, le consultaron a la cocinera si a lo largo de los años estaría con otra persona, si alguna vez soñó con tener otra pareja. Sorprendida por lo que estaba escuchando, respondió de manera contundente. “A quién no le ha pasado... Según mi marido, me gustan todos. Sabés que antes hubiera dicho ‘no, ni en pedo, ahora ya no sé’”, admitió. Y dio más precisiones de este cambio de actitud: “En un momento yo era bastante hater, esas que se levantan a la noche y le miran el Facebook, mi marido es muy del Facebook, el SMS y todas esas cosas”, reconoció.

En relación a si alguna vez encontró algo comprometedor con respecto a su pareja, respondió: “El que busca encuentra siempre”. En esa misma línea, la cocinera dio a conocer que nunca le revisó las redes sociales a su marido. Sin embargo, cerró la conversación con una frase bastante llamativa, que sorprendió a todos los presentes en el estudio y que se hizo viral en las redes sociales. “Podría ser una pareja abierta”, concluyó.

Hace algunos años, en el programa Podemos hablar, Jimena Monteverde también había dado a conocer algunos detalles de su relación. “¿Tu marido fue tu primer novio?”, le preguntó Andy, que ya tenía alguna información, a la cocinera. “Sí”, le contestó ella entre risas. “¿Fue el único hombre en tu vida?”, quiso ahondar en el tema el conductor. “Sí”, volvió a responder ella, mientras Joaquín El Pollo Álvarez, otro de los invitados en ese programa, exclamó: “¡Qué error!”

“¡Es fuerte, Jimena! Quiero saber, vos que sos tan inquieta… ¿Nunca te generó intriga?”, le consultó Andy. Ella no quiso profundizar demasiado: “Sí, me generó. Pero lo elegí a él, soy totalmente feliz y no estoy buscando nada. Soy re jodona pero todos saben que es hasta ahí”, cerrando la situación.