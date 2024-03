La inesperada confesión de Mirtha Legrand: “Luis Miguel me dio un beso y me rozó los labios”

La confesión inesperada de Mirtha Legrand: "Luis Miguel me dio un beso y me rozó los labios" (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Mirtha Legrand es una de las divas del espectáculo argentino que siempre sorprende con sus declaraciones. En cada emisión de su programa, La Noche de Mirtha, por El Trece, la Chiqui entretiene con sus preguntas picantes y sus salidas ocurrentes ante sus invitados. En la noche del sábado, estuvieron presentes la cantante Ángela Torres, el periodista Ceferino Reato, la actriz Catherine Fulop y el actor Gabriel El Puma Goity. Así fue como en medio del ciclo, mientras la conductora conversaba con la nieta de Lolita Torres sobre la presentación de Luis Miguel en el Movistar Arena, se refirieron a la capacidad de la sala y Mirtha tuvo un relato inesperado.

“¿Cuánta gente cabe ahí? ¿Veinte mil personas? Es un montón realmente”, comenzó acotando la conductora ante sus comensales. Luego, explicó que ella había conocido el lugar cuando fue a ver un show de Luis Miguel. “No esta vez, la anterior”, aclaró. Acto seguido, la abuela de Juana Viale dio un dato que sorprendió a todos los presentes. “¡Cuando yo lo fui a ver había 20 mil personas! ¡Y me pidió un beso Luis Miguel!”. En ese instante, ella continuó: “Mejor que no sepan”. Pero de inmediato relató cómo ocurrió todo el suceso.

“Cuando terminó, yo lo aplaudí como todo el mundo y ya me iba a retirar cuando me dijeron: ‘no, no, esperá que Luis Miguel te quiere saludar’”. Luego, vino la asombrosa confesión de Chiquita. “Me dio un beso y me rozó los labios”, contó sonriente, mientras se tocaba la comisura de la boca mostrando el lugar exacto en donde el artista la había besado. “Me rozó los labios”, continuó la conductora ante la sorpresa de sus invitados.

Ángela Torres exclamó: “¡La envidia de todas! ¡Pero Mirtha, qué privilegiada!”. En ese momento, la producción dispuso al aire las imágenes que comprobaban lo que la diva decía. Así se lo pudo ver al Sol de México por debajo del escenario acercándose a Mirtha, a quien abrazó y le dio un beso. “Divino, divino, además canta que es una maravilla”, continuó entusiasmada.

Mirtha Legrand confesó que Luis Miguel le dio un beso cerca de los labios (La Noche de Mirtha, El Trece)

Más adelante, Reato tomó la palabra para certificar lo que decía la conductora. “Nosotros estábamos esa noche, yo estaba en un palco y claro, él bajó y fue algo inesperado, nadie sabía qué pasaba. ¡Y era Mirtha!, el poder de atracción...” “¿Lo viste?”, le preguntó Chiquita enseguida, interesada en haber encontrado a una persona que hubiera presenciado ese gesto. “Claro, estaba en el palco, justo enfrente”, afirmó el periodista. “Y toda la gente dijo ´¿qué pasa?’, ‘¿por qué se baja?’”, agregó. “Porque es un hecho muy inusual”, terminó de contar sobre lo que había presenciado aquel día en el que el cantante mexicano besó a Mirtha adelante de todo el estadio.

Un rato después, Mirtha no dejó escapar la oportunidad de preguntarle a Ángela sobre su relación con Rusherking. Si bien los artistas se muestran juntos cada vez más, ninguno de los dos había confirmado el romance. “¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le preguntó entonces la conductora, y la cantante contestó, pícara: “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Qué pregunta, Mirtha”.

Sin embargo, después la joven respondió con palabras sueltas sin confirmar nada. “No bueno, con Tomi (por Rusherking) sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”. “¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”, arremetió Mirtha. Entonces, Ángela dijo terminante: “Ay sí me imagino que a la noche pensás en eso jajaj. Bueno, nos queremos mucho... Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que... ¿No? Pero lo quiero mucho”.