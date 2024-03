Sam Smith y SZA, los platos fuertes de Lollapalooza 2024 para el sábado 16 de marzo: todo el line up

Sam Smith es parte de la segunda noche de Lollapalooza 2024. (Foto: REUTERS/Maja Smiejkowska)

Después de un primer día donde Blink 182, The Offspring y Arcade Fire llevaron diferentes tonalidades de la palabra “rock” a Lollapalooza Argentina 2024, además de presentaciones de Diplo, Ysy A, Jere Klein, Grupo Frontera, NSQK y Ca7riel & Paco Amoroso, la segunda noche no se quedó atrás. El sábado 16 de marzo ya calienta motores y será una bomba.

Sam Smith se presentará por segunda vez en Argentina, nuevamente en el festival creado por Perry Farrell, y promete bañar al público con toda su música electropop, sus baladas descorazonadoras y todo el brillo del nuevo divo del pop. 20:45 hs en el Samsung Stage es la hora y el lugar del show donde presentará Gloria, su último gesto.

22:15 hs en el Flow Stage llegará SZA, la artista superventas que con sus éxitos Kill Bill y Snooze la viene rompiendo en el mundo. Cantautora, compositora y productora, la artista que ganó su primer Emmy después de su hit junto a Doja Cat, Kiss me more, llevará todo su talento al escenario del megafestival de Buenos Aires.

SZA, artista que brillará en la segunda noche de Lollapalooza 2024, al ganar su primer Grammy. (Foto: Mike Blake/ Reuters)

El dúo estadounidense The Driver Era (22:15 hs, Samsung Stage) compuesto por los hermanos Ross Lynch y Rocky Lynch subirá a escena casi al cierre de la noche de la segunda noche, que tendrá al trío de dj’s como show final.

La banda francesa Phoenix vuelve a la Argentina y estará en el Flow Stage a las 19:45 hs, a la misma hora que Omar Apolo, el artista mexicanoestadounidense que llevará todo su R&B, funk y soul a la noche de Buenos Aires en el alternative stage. Mientras que Robleis, la estrella de las redes, estará en Perry’s stage a las 20 hs.

Kidzapalooza, el espacio para los más pequeños de la familia, también tiene su vuelta en Lollapalooza 2024. El segundo día contará con actuaciones para que los más chicos tengan su momento. Panam es la headliner del sábado, que llevará todos los éxitos de sus dos décadas de carrera. Además habrá actuaciones de Koufequin, Cehache Respira, Agua de Sol, Maestro Aramis y Orquesta y Mateo Trocca.

Juliana Gattas y Ale Sergi son parte de la segunda noche de Lollapalooza 2024. (Foto: Gastón Taylor)

Los fanáticos de Miranda! a la hora que comienza a anochecer tendrán su momento (Samsung Stage, 18:45 hs) y los seguidores de BM, el cantante argentino de música urbana que la rompe en Spotify y tiene a la selección argentina como su gran fan, se agolparán en el Perry’s Stage para ver a las 18:30 hs a su ídolo.

Nothing But Thieves, la banda inglesa de rock alternativo e indie rock (Alternative stage, 17:45 hs) tiene su lugar en el line up, mientras sus coterráneos de Jungle le pondrán su toque de electrónica, R&B, soul y funk desde el Flow Stage desde las 17:45 hs.

El line up completo del sábado 15 de marzo de Lollapalooza 2024:

FLOW STAGE

JOELLE | 12:15-12:45 HORAS

UN VERANO | 13:15-13:45 HORAS

LUCA BOCCI | 14:15-15:00 HORAS

LATIN MAFIA | 15:45-16:45 HORAS

JUNGLE | 17:45-18:45 HORAS

PHOENIX | 19:45-20:45 HORAS

SZA | 22:15-23:30 HORAS

SAMSUNG STAGE

MAR MARZO | 12:45-13:15 HORAS

SANTI MUK | 13:45-14:15 HORAS

BLAIR | 15:00-15:45 HORAS

KENIA OS | 16:45-17:45 HORAS

MIRANDA! | 18:45-19:45 HORAS

SAM SMITH | 20:45-22:15 HORAS

ABOVE & BEYOND | 23:30-00:45 HORAS

ALTERNATIVE STAGE

BABEBLADE | 12:15-12:45 HORAS

SANTI CELLI | 13:15-13:45 HORAS

LIA KALI | 14:15-15:00 HORAS

KOINO YOKAN | 15:45-16:45 HORAS

NOTHING BUT THIEVES | 17:45-18:45 HORAS

OMAR APOLLO | 19:45-20:45 HORAS

THE DRIVER ERA | 22:15-23:15 HORAS

PERRY’S STAGE

GAROTO 3000 | 12:30-13:15 HORAS

ILL QUENTIN | 13:45-14:30 HORAS

MECHAYRKMEO | 14:45-15:30 HORAS

CHICO BLANCO (LIVE) | 15:45-16:45 HORAS

FRANZIZCA | 17:00-18:00 HORAS

BM | 18:30-19:30 HORAS

ROBLEIS | 20:00-21:00 HORAS

LOUD LUXURY | 21:15-22:15 HORAS

TIMMY TRUMPET | 22:30-23:30 HORAS

KIDZAPALOOZA

MATEO TROCCA | 15:00-15:45 HORAS

MAESTRO ARAMIS Y ORQUESTA | 16:00-16:45 HORAS

AGUA DE SOL | 17:00-17:45 HORAS

CEHACHE RAP | 18:00-18:45 HORAS

KOUFEQUIN | 19:00-19:45 HORAS

PANAM | 20:00-21:00 HORAS