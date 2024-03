Natalie Pérez habló de su experiencia al abrir los shows de Luis Miguel en Buenos Aires: “Un fin de semana de locura”

Natalie Pérez contó cómo fue abrir los shows de Luis Miguel en Buenos Aires (Video: Instagram)

Luis Miguel pasó una vez más por Buenos Aires y en los tres shows que dio en el Campo Argentino de Polo contó con la apertura de Natalie Pérez. Así las cosas, la cantante argentina celebró la hazaña en sus redes sociales publicando un video resumen de lo que vivió en los últimos días.

“¡Un fin de semana de locura en el Polo! ¡¡¡Cada día se puso mas bueno!!! Se sintió el abrazo que nos dieron, no es una tarea fácil pararse en ese escenario y ante un público nuevo”, comenzó escribiendo la también actriz para describir las imágenes que publicó en su feed de Instagram: pequeños fragmentos de sus shows mechados con distendidos momentos de backstage. “Me alegra el corazón compartirles mi música”, cerró Natalie. Durante sus shows de apertura para El Sol de México cantó canciones propias como “Mariposa azul”, “En las olas”, “Ser guitarra” y “Puente”, entre otras.

Natalie Pérez teloneando a Luis Miguel (Instagram)

Natalie llegó con lo justo a estos shows, dado a que los últimos días de febrero atravesó un cuadro de dengue. “No respondí mensajes. No puedo ni tener el celular en la mano. Gracias por sus saludos”, había contado en su Instagram para comunicar que padeció la enfermedad y que realmente la estuvo pasando muy mal. La aclaración vino a cuenta de que en los días previos a este aviso no estaba tan activa en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram pudo publicar una historia donde explica a qué se deben todas esos síntomas, y remarcó “El dengue (fiebre quebrantahuesos) se transmite de mosquitos a personas”, finalmente cerró el posteo diciendo: “Esto es muy real. Es muy doloroso”.

Al respecto, Teleshow se comunicó con la mamá de la cantante, quien contó cómo se dio todo en el círculo de la familia: “Es algo raro porque primero se contagió el novio de mi sobrina, que aparentemente se hizo los estudios y dio dengue. Después se contagió mi sobrina, que también dio dengue luego de hacerse los estudios en otro lugar. Después vino mi papá, que tenía fiebre: las plaquetas le salieron bien, pero tenía mucha temperatura y hoy le teníamos que hacer estudios, mientras que Natalie empezó el lunes”.

Al mismo tiempo, la mujer contó cuándo la actriz empezó con los primeros síntomas: “Ella fue a ver el Superclásico y el lunes se empezó a sentir descompuesta, de la boca del estómago. El martes empieza con fiebre y dolor de huesos, con una pequeña diarrea y muchísimo dolor de huesos, al punto de romperse. Esos son los síntomas, no tuvo sangrado ni vómitos. Para mí fueron diferentes picaduras porque no estábamos juntos en casi todos los casos, solamente la pareja de mi sobrina que estaba con su pareja, en ese caso sí”.

Natalie Pérez contó que tuvo dengue (Instagram)

En línea con lo que publicó Natalie en sus stories, la madre comentó cómo es su estado actual: “Ella está muy dolorida y tiene 40 de fiebre, como el covid. No se puede tomar nada más que paracetamol, pero no le baja la fiebre, sí el dolor. Lo otro es que hay muchos casos de dengue. Si te agarrás covid, no significa que te podés agarrar dengue. Ella no tiene hambre, pero tiene que hidratarse y tomar mucha agua”. Tras la alerta que despertó el caso, la mujer también dio detalles de cómo se encuentra el resto de su familia: “Mi papá tampoco come y tiene mucho dolor en los huesos. Mi sobrina, después del dolor, brotó como una enfermedad que te genera distintos puntos. Se inflamó y no podía ni cerrar las manos, así fue una semana tremenda. Son 7 días, los primeros 3 o 4 son los que más duelen y después no. Sí dicen y recomiendan que, como ahora están inmunes, después de 6 meses tienen que ponerse la vacuna. Si se la dan ahora, no sirve”.