El debut actoral de Jana Maradona por una causa ecológica

El debut actoral de Jana Maradona

Jana Maradona es dueña de un perfil bajo a pesar de ser la hija de Diego Armando Maradona. No suele realizar muchas apariciones públicas, salvo que sean homenajes relacionados a su padre. Por este motivo, sorprendió a todos que la joven se animara a realizar un debut actoral por una causa ecológica.

En su cuenta oficial de Instagram, la hija del astro y Valeria Sabalain compartió con sus seguidores un adelante de un video en el que se la ve como parte de un audiovisual que busca concientizar sobre el medio ambiente. Según se ve en el tráiler, Jana forma parte de un grupo de periodistas que junto a otros famosos como Boy Olmi, Julián Weich y Benjamín Alfonso van en busca de una primicia que parece que nadie se quiere perder.

El foco de atención de semejante guardia periodística en Nicolás Marín Benítez, fotógrafo reconocido por su trabajo por el medio ambiente. Fue elegido como Embajador de Buena Voluntad por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El joven se excusa de responder ante el bombardeo de preguntas, hasta que una niña pide silencio. “Nico, que es lo que se viene que están todos taaan ansiosos?”.

Recién en ese momento se devela el misterio. “Es que llegó la hora de cuidar los océanos, pero ahora, con la música”, dice el fotógrafo, anunciando el lanzamiento de su canción y antes de mostrar un adelanto de la misma: “Como el océano, soy más que lo que ves, nada me frena, no mucho por conocer”.

De esta manera, Marín busca expandir su misión por la conservación de los mares. “A veces lo hago más como fotógrafo, otras más como periodista, artista, activista o actor. Ahora llego una nueva era. Lo haré también con la música”, expresó en el texto que acompaña el audiovisual. “Imagínense si la escena musical ahora empieza a tener más conciencia con el mismo estilo de siempre. Ojala les llegue este mensaje”, cierra el fotógrafo, anunciando el lanzamiento del material para el sábado 16 de marzo.

Nicolás Marín Benítez, fotógrafo preocupado por el medio ambiente

Oriundo de San Miguel, el viaje soñado de Nicolás Marín Benítez comenzó a sus 18 años, cuando se postuló a una oportunidad laboral como fotógrafo submarino y administrador de redes sociales de un proyecto de conservación de corales en Cozumel, México. No tenía experiencia en buceo, pero estaba dispuesto a dar todo de sí, y su entusiasmo fue el valor diferencial entre 1500 personas que también aplicaron. Lo eligieron, y se fue tras esa experiencia, que pensó duraría un mes, y se prolongó por un año.

Aquella primera aventura lo formó en lo personal y en lo profesional. Supo que a eso iba a dedicar su vida y no tardó en darse cuenta que estaba por el camino correcto. En 2023 fue elegido como “mejor fotógrafo de naturaleza” en el prestigioso concurso internacional Environmental Photographer of the Year, y hoy trabaja como explorador de National Geographic. También es embajador de las Naciones Unidas, y uno de los líderes de la expedición “Darwin 200″, que consiste en recorrer la misma ruta del naturalista inglés a lo largo de dos años, para formar a los 200 ecologistas más brillantes del mundo.