Oscar 2024: la historia de Jimmy Kimmel, de no querer trabajar en televisión a ser conductor de la ceremonia por cuarta vez

Jimmy Kimmel conducirá por cuarta vez la premiación de los Oscar

La gala del 96° Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocidos como los Oscar, están cada vez más cerca y una vez más el carismático Jimmy Kimmel será el conductor de la prestigiosa ceremonia a realizarse este domingo 10 de marzo. Será la cuarta vez que se encargue de este rol, consolidando así su posición como uno de los maestros de ceremonias más queridos del evento.

Conocido por su estilo perspicaz y su extraordinaria capacidad para manejar situaciones imprevistas, Kimmel ya había sido el conductor de las ediciones de 2017, 2018 y 2023 de los premios. Y de esta forma se sube al podio de los que lo hicieron cuatro veces, junto a figuras destacadas del mundo del espectáculo como Whoopi Goldberg y Jack Lemmon. “Siempre soñé con presentar los Oscar exactamente cuatro veces”, expresó Kimmel en un comunicado al difundirse que sería encargado de llevar adelante la premiación.

Es conocido por ser el presentador y también productor ejecutivo del conocido show Jimmy Kimmel Live!, el cual se emite por la cadena ABC. Y a lo largo de su recorrido, ganó diversos reconocimientos como el Premio Daytime Emmy al Mejor Presentador; el WGA a la Mejor Comedia; el Clio Award por Innovación en Medios; y el Shorty Especial Award por su trayectoria. Pero su historia comenzó en la ciudad de Nueva York el 13 de noviembre de 1967 bajo el nombre de James Christian Kimmel. Su primer trabajo en los medios de comunicación fue en la radio, mientras estaba finalizando el colegio secundario. Y durante su vida universitaria, adquirió cierta popularidad al hacerse cargo de un show radial vespertino en una emisora de Phoenix, Arizona.

Jimmy Kimmel durante uno de los ensayos previos a la ceremonia número 96 de los premios Oscar (REUTERS/Carlos Barria)

Si bien en un principio se rehusaba a trabajar en televisión, comenzó sus primeras armas en la cadena Fox escribiendo guiones para publicidades y, al poco tiempo, fue reclutado para emitir el mismo esas promociones al aire de la señal. Además se dio el lujo de rechazar distintas ofertas para conducir programas de televisión ya que ninguno de los proyectos lo seducían. Sin embargo, cedió cuando le pidieron que sea la contraparte cómica de Ben Stein para un programa de entretenimientos llamado Win Ben’s Steins Money, emitido en 1997. A partir de ahí su carrera despegó y en paralelo a esto fue parte del programa de comedia llamado The Man Show.

En televisión también produjo programas como Crank Yankers, Sports Show with Norm Mcdonald y The Andys Milonakis Show. Y también sacó a relucir su faceta actoral en films como Down to You, Windy City Heat, Garfield y Un jefe en pañales -en estas últimas, producciones animadas, aportó su característica voz-.

Sin dudas el estrellato le llegó con Jimmy Kimmel Live!, el late night show que encabeza desde el año 2003 y con el que ganó numerosos premios. Además, ostenta el curioso récord de ser es el programa de entrevistas nocturnas que ha durado más tiempo en la historia de la cadena ABC.

Jimmy Kimmel durante la anterior entrega de los Premios Oscar (REUTERS/Carlos Barria)

Entre los datos curiosos de su vida, se anota que Kimmel fue monaguillo en la iglesia católica de su comunidad y que es hijo de inmigrantes alemanes. Además, una vez confesó que desde chico padece narcolepsia, una enfermedad del sueño. En cuanto a sus preferencias, declaró que su película favorita es The One and Only. Que a la hora de elegir una serie se queda con Lost. Y que su ídolo y modelo a seguir es David Letterman, por quien decidió dedicarse a trabajar en los medios de comunicación.

Siempre muy reservado sobre su vida privada, se sabe que se casó en 1988 con Gina Maddy, con quien tuvo dos hijos llamados Kevin y Katherine. La pareja se divorció en 2003 y al poco tiempo él se juntó con la comediante Sarah Silverman. Esa relación no prosperó y años más tarde conoció a la guionista de televisión Molly McNearney, con quien se casó en el año 2013.

La pareja tuvo dos hijos, Jane y William; este último, nacido en 2016, sufre de una afección cardíaca por la cual debió ser operado de bebé. A partir de este episodio, Kimmel se dedica permanentemente a recaudar fondos para el Hospital de Niños de Los Angeles. Una vez, hablando en profundidad sobre esta cuestión en el programa The Ellen DeGeneres Show, la conductora le informó que, debido a sus donaciones, una sala del área de cardiología del mencionado hospital llevaría el nombre de su hijo. “Esto significa mucho para mí”, declaró el comediante con los ojos llorosos.