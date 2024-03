María Becerra recordó los abusos que sufrió, en medio de los reclamos del 8M: “No te calles”

María Becerra, tras un gran año, la artista fue elegida como uno de los personajes del 2023 (Prensa: María Becerra)

Como cada 8M, cientos de mujeres se concentran en distintos puntos del país y se manifiestan con el objetivo de luchar por sus derechos y lograr igualdad. Quien también se sumó a esta consigna fue María Becerra, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de concientización y a la vez hablar de las situaciones de abuso que sufrió en su adolescencia.

“Somos un montón las que tuvimos historias de acoso, abusos y tantas cosas más y nos quedamos calladas por miedo, nos escondimos con ropa grande para pasar desapercibidas”, comenzó diciendo la cantante de ‘Automático’ en su carta. La joven describía las situaciones que vivió en su adolescencia cuando comenzó a estudiar en una escuela técnica.

Luego, la oriunda de Quilmes habló de cómo se sobrepuso a este suceso y se refirió al compañerismo que existe entre las mujeres argentinas en la industria musical: “Somos un montón las que logramos superarlo, un poco rotas pero seguimos. Fuimos muchas las voces de mujeres que ocupamos festivales, escenarios y premios, demostrando que somos compañeras, no competencia. Nos queda mucho por conquistar. Seguimos en la lucha. No te calles. Habla, grita, tu palabra importa”.

María Becerra se manifestó en el 8M por sus redes sociales

La artista había dado más detalles de esta escena cuando fue invitada al programa PH, Podemos Hablar, que conducía Andy Kusnetzoff. En aquel entonces, la cantante de ‘Mandamientos’ resaltó el bullying que sufrió cuando comenzó a estudiar en una escuela técnica rodeada de compañeros varones.

“La pasé muy mal. Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Eran todos en plena edad… Eranre pajeros. Yo estaba todos los días en la oficina, quejándome. Y ¡me mandaban a mi con la psicopedagoga! La misma preceptora me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?’ Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada. Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras”, había contado en ese momento.

Sin embargo, el instante cúlmine de esta situación se dio poco tiempo después de que María regresara a su casa con moretones por los golpes que le daban. “Fue una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre… Uno se llamaba Ariel, de ese me acuerdo… Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mi. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre”, recordó la cantante.

María Becerra durante su presentación en Viña del Mar (Crédito: Lucas Aguayo/RSFotos)

El año pasado María Becerra fue la figura principal encargada de cerrar el Festival Equal, el cual representó un hito en la historia de la música argentina ya que fue el primer festival de mujeres.

Durante su show, La Nena de Argentina cantó todos sus hits y, en una muestra de compañerismo, luego invitó al escenario a la reina de la cumbia, Karina. Entre gritos de la gente, ambas interpretaron ‘La misma moneda’. Por último, la autora de ‘Corazón Vacío’ se sumó al pedido para incluir más mujeres en la industria y destacar a todas aquellas artistas que día a día luchan por un lugar.