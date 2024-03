Indiana Cubero compartió imágenes de su nueva producción como modelo: las reacciones de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La produccion de fotos de Indiana Cubero

En el último tiempo se sucedieron idas y vueltas en el vínculo entre Indiana Cubero y su mamá Nicole Neumann. La adolescente optó por dejar la casa en la que vivía con su madre y sus hermanas e irse a vivir con su papá, Fabián Cubero. Pero el enojo de a poco fue pasando y finalmente madre e hija pudieron reconciliarse o al menos acercarse, y compartieron los 15 de la niña y las fiestas de fin de año.

Si bien Indiana sigue viviendo con el exfutbolista y Mica Viciconte, la relación con su mamá mejoró mucho durante el último tiempo a tal punto que en las últimas horas Indiana mostró que busca seguir los pasos de su mamá. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la adolescente dejó un video compartiendo su nuevo trabajo como modelo, maquillándose y luciendo diferentes vestuarios.

Las reacciones a la publicación de Indiana Cubero

La producción no pasó desapercibida para su círculo íntimo. Su madre mostró el orgullo por que su hija siga sus pasos: “Que lindaaaaaaaa”, escribió Nikita, con emojis de aplausos y corazones. En tanto, su padre también dejó su admiración con un sentido mensaje: “Que grande que estás mi amor … Son tan linda , tan buena persona. Te amo tanto”, manifestó Poroto, y recibió la devolución de su hija. “Te amo pa”.

Por la publicación también desfilaron Mica Viciconte, su abuela paterna Ángela y Soledad, la hermana de su padre con quien tiene una relación muy cercana. Por el lado de su madre, su tía Geraldine, también modelo, reflejó su admiración con la palabra “Bombona” y dos corazones, ratificando el buen vínculo entre ellas. De hecho, Gege fue clave en el acercamiento entre madre e hija en la previa a los 15.

La adolescente ya había hecho otras participaciones en la industria de la moda

Cabe destacar que esta no es la primera vez que realiza una acción así ya que sus primeros pasos en esta industria habían sido a finales de 2021, cuando participó de un trabajo de Verónica de la Canal, con el acompañamiento de la escuela de Anamá Ferreira. Tras su debut en la pasarela, la menor se distanció de su mamá y también del modelaje aunque con el tiempo se dio cuenta que eso era algo que realmente le gustaba y que la hacía feliz.

”Un adelanto de lo que fue la producción. Excelente equipo, la pasé súper lindo”, escribió Indiana en el reel que dejó publicado en su cuenta de Instagram donde se la vio haciendo fotos en estudio para una marca de ropa deportiva.

La campaña de Indiana y Fabián Cubero

Indiana Cubero compartió fotos de su primera producción como modelo junto a Fabián Cubero

Una semana atrás, también se la vio trabajando como modelo. Con una pelota de fútbol en sus manos, y recostada sobre el palo de un arco, la hija mayor de Fabián y Nicole realizó lo que habría sido su primera producción de fotos. Con un look totalmente deportivo, se lució en la sesión para una marca de ropa.

Cabe destacar que la adolescente de 15 años no estuvo sola. El ídolo de Vélez Sarsfield participó en la sesión y hasta se prestó para la construcción de muchas imágenes. Si bien el exfutbolista se desempeñaba como mediocampista, una de las fotos lo mostraba parado sobre el arco, con guantes en sus manos. Desde los doce pasos, Indiana se disponía a patearle un penal.

Nicole habló de cómo está su relación con Indiana y el lanzamiento de su hija como modelo

Nicole Neumann de su embarazo y su relacion con Fabian Cubero

Paralelamente, este jueves Nicole fue abordada por el cronista de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América, y mientras atraviesa su sexto mes de embarazo fruto de su matrimonio con el piloto Manu Urcera, la modelo contó cómo está actualmente la relación con su hija.

“No tengo ganas de hablar. Hace rato que no. Sigo en esa línea. De trabajo lo que quieran, de mí lo que quieran pero el resto nada, no tengo la necesidad de referirme a nadie más, vivo en paz”, aclaró sobre los conflictos judiciales que tiene con su ex y padre de sus tres hijas mujeres.

Por último, se refirió a la etapa de modelo de Indiana Cubero en la que realiza una producción que hizo junto a su papá Fabián y que está siguiendo sus mismos pasos. “Bueno sí, claro que lo vi. Ella ya me había mostrado antes todo, hermosa está y celebro que haga lo que le hace feliz”, concluyó Nicole Neumann quien desde hace varios meses intenta mantener reserva en los medios masivos sobre las internas familiares.