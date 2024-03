Damián Betular sorprendió al revelar su fanatismo por el fútbol y mostró cómo quedó su tatuaje de Diego Maradona

Damián Betular sorprendió al confesar su pasión por el fútbol (Video: Olga)

Damián Betular es uno de los pasteleros más populares del momento. Se ganó el cariño del público luego de su participación en ciclos exitosos como jurado de los realities Bake Off y Masterchef. Ahora, está en una faceta diferente de su carrera como panelista del programa de Olga TV Sería Increíble, con Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato.

En una de las emsiones, el chef sorprendió a todos sus compañeros al revelar que es fanático del fútbol. “A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, explicó Damián que pasó su infancia en Dolores.

Al no quedar seleccionado en ningún equipo, decidió probar otro camino completamente diferente y se dedicó a la pastelería. Gracias a esta profesión logró ser exitoso, tener una buena reputación que lo llevó a estar en diferentes programas de televisión. Incluso hoy es un emprendedor y tiene su propio local. Aunque no logró ser futbolista, decidió hacerse un importante tatuaje en el brazo para homenajear a uno de sus mayores ídolos.

“Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986”, afirmó el panelista.

Sus colegas no podían creer que tuviera un tattoo del Diez y le pidieron que por favor lo mostrara. Betular se levantó una de las mangas de su remera y expuso la imagen del astro del fútbol con la fecha en la que la selección de Bilardo derrotó a Alemania y se consagró campeón por segunda vez en 1986 en el Mundial de México.

Damián Betular tiene un tatuaje de Maradona (captura de imagen)

El pasado 1 de marzo, Betular se estaba despidiendo del ciclo Sería Increíble ya que habían arreglado que hiciera una participación por un periodo. Pero, como lograron una buena química en el ciclo junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, la producción decidió extender su contrato por todo el año.

Antes de anunciar la noticia, los integrantes del programa se la pasaron haciendo chistes sobre la supuesta partida del pastelero. “No es que me estoy yendo por algo, era el arreglo que ya tenía con la producción”, dijo el pastelero mientras el resto de sus compañeros querían convencerlo de que se quedara.

Incluso Homero le planteó una oferta como una de sus últimas jugadas. “Te doy la mitad de mi sueldo”, aseguró. Rápidamente, Damián le explicó: “No es que no es por un tema económico lo mío”. Mientras que Nati agregó: “Claro, Betu tiene muchos viajes, muchos proyectos, otras cosas”.

Más tarde, la producción le preparó un clip con sus mejores momentos para agradecerle por estos días al aire y revivieron algunas anécdotas que pasaron en el programa. Pero todo resultó ser una puesta en escena y Betular seguirá todo el año como parte del staff de Olga.

Así lo reflejaron al aire y lo ratificó el jurado Masterchef en diálogo con Teleshow: “Yo no me voy de Olga, lamentablemente me estoy yendo pero por el fin de semana. Me quedo todo el año. Estoy súper bien ahí”.

Por otra parte, cabe destacar que, paralelamente, se conoció que destacadas figuras llegarán al streaming. La periodista Maite Peñoñori se encargó de confirmar en LAM (América TV) que la locutora Elizabeth Vernaci y el comediante Humberto Tortonese se suman como nueva dupla de un programa que llega pronto al canal. En tanto, Migue Granados volverá en breve al aire y solo falta resolver la franja horaria.