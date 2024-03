El Tucu López se convirtió en bombero voluntario y vivió una alerta en pleno móvil

El Tucu López estaba dando una entrevista cuando sonó la alarma de bomberos (Video America)

Después de mucho trabajo y arduas horas de entrenamiento, el Tucu López cumplió uno de los sueños de toda su vida: ser bombero. Con el uniforme de servicio, y un camión rojo detrás, el locutor habló de su cambio de vida y el anhelo que le producía alcanzar este logro. Sin embargo, en ese entonces, el cuartel recibió una alerta y todo cambió en un instante.

Te puede interesar: Tucu López, tras el final de su relación con Sabrina Rojas, estaría muy cerca de dos famosas actrices

Con mucha alegría, y tras una larga preparación física, mental y psicológica, el Tucu López hablaba sobre este sueño y cómo lo había mantenido vivo a lo largo de los años. Sin embargo, en medio de toda la charla, un estridente ruido interrumpió el móvil. Se trataba de la alarma del cuartel, la cual indicaba una situación de riesgo y el pedido de ayuda para los bomberos. Inmediatamente, el Tucu López se despidió, corrió a ponerse el traje y saltó al camión rojo preparado para atender su deber.

Previamente, en los últimos minutos de tranquilidad, el conductor había hablado sobre lo que representaba para él alcanzar este logro. “La instrucción duró un año. De hecho, esta noche llegan los nuevos aspirantes, que arrancan con lo que estaba haciendo yo hace un año, más o menos”, expresó el conductor en una charla con El Diario de Mariana (América).

El Tucu López se convirtió en bombero voluntario (Video America)

En esa línea, la expareja de Sabrina Rojas confesó cómo había nacido este sueño: “Yo siempre quise ser bombero. Y ya teniendo la edad que tengo dije: ‘No voy a dejar para después, para cuando no esté más, las cosas que me quedan pendientes. En Tucumán, yo tenía un cuartel cerquita de mi casa, a cuatro cuadras, y me flasheaba ver salir autobombas”.

Con el recuerdo de su infancia en la mente, López detalló cómo vivía la experiencia de ver a los bomberos de su ciudad actuar: “Veía a los muchachos adentro y... no sé, me quedó algo en el alma y dije: ‘Vamos a cumplir los sueños’”.

Tras ser consultado sobre qué aspectos eran necesarios para desempeñar esa tarea, el locutor respondió: “Hace falta tener mucha vocación, muchas ganas. Si no lo sentís, no durás. Por un lado, hay mucha adrenalina. Y por el otro, está bueno saber que vas a dar una mano en una situación complicada. Somos bomberos voluntarios, no cobramos un mango. Muchos de mis compañeros y compañeras terminan de laburar ocho o nueve horas y se vienen para acá”.

Luego, López habló de su presente y de su otro trabajo: “Yo estoy haciendo la obra Sinvergüenzas, estoy de gira, y cuando no estoy en esa, vengo acá, al cuartel. En el cuartel de San Isidro tenés que cumplir 52 horas de guardia mensuales más una guardia de 12 horas obligatoria de fin de semana y además tenés que quedarte a dormir una vez por semana en el cuartel. Y a todo eso se suma que no podés no venir al cuartel por más de 72 horas”.

Esta situación había sido adelantada meses atrás por Sabrina Rojas. En el ciclo El debate del Bailando (América), la actriz había dado detalles de la nueva profesión de su entonces pareja: “Está concluyendo el curso pero ya realiza guardias. Siempre ha tenido ese hermoso impulso de ayudar. Empezó el curso al inicio del año y tras algunos meses ya empezaron con las guardias y otras responsabilidades. Siempre ha tenido esa inclinación por servir a otros”.

Adicionalmente, al hablar de este nuevo camino que el Tucu López había tomado, la actriz añadió: “Es sorprendente la dedicación que muestra, se prepara, rinde exámenes. Está realmente emocionado con esto. Parece ser un sueño que siempre tuvo en mente”.