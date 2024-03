Donato de Santis celebró su cumpleaños número 60 en Italia: festejo con amigos y con las costumbres de toda su vida

Donato de Santis bailando junto a Micalea Paglayan, su esposa

Nacido en Italia, Donato de Santis reside en Buenos Aires hace más de 20 años y en este tiempo se convirtió en uno de los cocineros más reconocidos de la televisión. Junto a Germán Martitegui, participó en todas las ediciones de MasterChef Argentina, sumando a su destreza para la cocina una sensibilidad especial para las historias mínimas y una profunda pasión por los sabores.

El cariño con el público, sus colegas y distintas personalidades del mundo no se hizo esperar con el Tano, como se lo conoce detrás de las cámaras. Hoy, mientras aguarda la nueva temporada del programa que comenzará cuando finalice Gran Hermano, el cocinero se divierte y comparte en sus redes sociales, donde tiene más de 1.6 millones de seguidores.

Parte de esta costumbre se vio con motivo de su cumpleaños 60, que celebró a lo grande en Italia. Junto a su familia y sus seres queridos, el chef se amparó en la cifra redonda y no faltaron las delicias culinarias, la música y el baile, el culto a la amistad y el humor.

Donato compartió distintas postales de un cumpleaños inolvidable

En uno de los videos que dieron a conocer los invitados, se puede observar cómo baila Donato, junto a su pareja Micaela Paglayán, disfrutando con extrema alegría esa fiesta inolvidable.

A su vez, sus hijas Raffaela y Francesca, también compartieron algunos momentos de la fiesta, que se llevó a cabo en Apulia, una región del país italiano. En efecto, una de las dos publicó un video en su cuenta de TikTok antes de que comience la celebración, donde estaba bailando junto a su papá la canción “Girls just want to have fun” de Cyndi Lauper.

El tremendo detalle de la torta de cumpleaños de Donato

Por otro lado, se dieron a conocer fotos del pastel con el que sopló las velas Donato, decorada con un gran 60 en conmemoración a la edad que cumplió el chef, viviendo cada momento que la vida le trae.

La celebración fue en una casa bien italiana, para mostrar la cultura con la que el chef se crio y forma parte de su identidad, con colores armoniosos y sencillos. Sin embargo, la fiesta no fue sólo en el interior, sino que los invitados pasaron al patio para seguir disfrutando en mesas bien regadas de comidas y bebidas.

La celebración se hizo en Italia para conmemorar la cultura que forma parte de la identidad del chef

Micaela Paglayán, esposa del cocinero y socia del cocinero, publicó un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el cumpleaños número 60 de Donato de Santis. En el texto, expresado en italiano, le deseó un feliz cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi amor”, fue el mensaje que le dedicó en un día tan especial. Madre de sus hijas y casada con el cocinero desde el 2004, fecha en la que decidieron contraer matrimonio, la mujer le demostró nuevamente su amor con ese mensaje.

En una oportunidad, su pareja habló de cómo es su relación. “A Donato lo ven dócil, ameno, agradable, simpático y divertido... y es verdad que es así, pero también es una locomotora y una bomba que cuando explota, agarrate. Y yo soy una mujer de armas tomar, indudablemente. Tampoco me guardo nada. Nuestros choques son fuertes pero evidentemente nos sirven mucho.

Donato bailando con su esposa durante su cumpleaños

Juntos y, fruto de su relación que tiene más de dos décadas, nacieron Raffaela y Francesca. A pesar de la popularidad de su madre, ambas tienen un perfil bajo y una vida un poco alejada de los medios.

El chef ha tenido una carrera exitosa, colaborando con personalidades como Gianni Versace y cocinando para famosas como Madonna. A pesar de tener la oportunidad de trabajar en lugares exclusivos y ser altamente remunerado por sus cenas, eligió establecerse en Argentina tras enamorarse de su cultura y de una argentina. En Buenos Aires formó una familia y ganó popularidad a través de la televisión. Actualmente, es reconocido por sus restaurantes que sirven renombrados platos italianos y se encuentra a la espera de una nueva edición de Masterchef, además de embarcarse en un emprendimiento de un restaurante de pastas libre de gluten.