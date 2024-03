Yesica Frías, la exesposa de Exequiel Palacios, habló de las polémicas fiestas privadas de la selección argentina y quién las organizaría

Yesica Frias, la exesposa de Exequiel Palacios, hablo de las "fiestas de la Seleccion" con mujeres

El turbulento divorcio que mantiene Exequiel Palacios, estrella de la selección argentina, con quien fue su esposa, Yésica Frías, la llevó a la mujer a sentarse en el estudio de Socios del espectáculo donde prendió el ventilador contra su expareja. Allí aseguró que él le fue infiel en numerosas oportunidades, aseguró que ella conocía “sus cuernos” y terminó contando una delicada historia sobre las supuestas fiestas del plantel.

“Yo dije que sabía cosas de la Selección y que le convenía a él callarme. Yo encaré solo a una mujer, que está desde adentro y si yo llego a hablar de esa persona, las mujeres de los jugadores la van a odiar. Está adentro de la AFA. No son los cocineros, no es el Chiqui Tapia y cuando pueda hablar de ella, en algún momento, porque sé que es ella la que filtra varias cosas”, empezó contando la joven en el ciclo de El Trece.

“¿Esta es la mujer de AFA que organizaría las fiestitas con los jugadores?”, indagó Matías Vázquez, panelista del ciclo y Yésica fue rotunda con su respuesta afirmativa. “¿Es la mujer de la AFA que armaría esos eventos privados donde no se puede ingresar con el celular y hay un montón de chicas?”, siguió el periodista y ella ratificó diciendo que “se hace la amiga de las mujeres de los jugadores”.

Los posteos de Yesica Frias tras amenazas que iba a vender las reliquias de Palacios. (Instagram)

“Obvio que las mujeres de los jugadores saben de quién estoy hablando”, aseveró. “Es un mensaje para que ellas estén más atentas porque es muy falsa la mujer esa. Ella se metió a hablar de la pérdida de mi embarazo y cuando Fernando Burlando me autorice, voy a empezar a hablar”, arrojó, desafiante.

“De todo esto me enteré después. Cuando doy por hecho la separación me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, que estuvo Exequiel con dos jugadores más, que ella fue a esa fiesta y que la novia de uno de los jugadores le pegó y que hubo una denuncia y todo. Nunca salió a la luz eso”, contó Yésica, quien está subastando pertenencias del futbolista, como su medalla y la camiseta de su ex de la final del Mundial, para pagar el departamento donde vive.

La mujer contó que conoce los nombres de los otros jugadores que estuvieron involucrados en el hecho y que todo sucedió en Argentina. “Yo no hablo de los otros jugadores, hablo de mi exmarido. Yo no sé si los otros hicieron o no hicieron”, afirmó.

Exequiel Palacios posa con la Copa del Mundo tras el triunfo de la selección argentina. (Instagram)

Según contó, el quiebre de su matrimonio se habría dado por una supuesta agresión del padre del mediocampista del Bayer 04 Leverkusen de la 1, episodio por el que asegura que perdió un embarazo. “En agosto yo vengo para Argentina a hacerme la Visa y me entero que estoy embarazada. ¿Vamos a tener un hijo y los padres estamos mal? De los nervios por no pelear con él y todo, yo hacía las cosas y un día sentí un dolor. La llamo a mi mamá: ‘Mami, lo perdí, lo perdí’”, contó, a Intrusos.

Allí contó que como “él tenía un Mundial por delante” prefirió mantenerse en silencio, pero que la decisión de no continuar con su relación fue poco después del campeonato mundial. “Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón”, aseveró, picante.