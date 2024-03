Las vacaciones de Lourdes Sánchez en paisajes exóticos de México

Las paradisíacas vacaciones de Lourdes Sánchez en Tulúm

Después de un agitadísimo comienzo de año, que la tuvo como una de las semifinalistas de Bailando 2023, donde volvió a desplegar todo su talento en la pista de Marcelo Tinelli, Lourdes Sánchez se tomó unos días de relax en Tulúm.

La bailarina compartió toda su felicidad desde el destino turístico mexicano, uno de los más elegidos, y desde allí compartió en su Instagram imágenes a puro sol y bikini en un deslumbrante paisaje.

“Tulúm es una oportunidad única de vivir rodeado de la belleza natural. Hoy me cargué de energía en estos cenotes maravillosos, ríos subterráneos de agua fría”, contó, desde la red social mientras se sumergía en esta especie de “pileta natural”, que no es más que un depósito de agua de manantial situado en depresiones geológicas.

“La energía de estos cenotes es mágica”, comentó la animadora del ciclo Comer para creer sobre este tipo de formación geológica que era venerada por los mayas como fuente de vida y que incluso consideraban como una entrada hacia otro mundo y centro de comunión con los dioses. “El agua es un poco fría, pero vale la pena… ¡Hola, pescaditos!”, lanzó Lourdes, encantada por la experiencia mientras se metía al agua, encantada, enfundada en una bikini y protegida por un salvavidas.

Las paradisíacas vacaciones de Lourdes Sánchez en Tulúm. Foto: Instagram

En esta oportunidad la histórica figura del Bailando viajó sola, sin el Chato Prada, que se quedó en Buenos Aires por sus compromisos laborales, y sin su hijo, Valentín, que ya tiene 7 años y a quien muestra en sus redes como toda una “mamá babosa”. Pero fue el productor quien celebró los días de descanso de su pareja y le dejó un romántico mensaje. “Que lindo, mi amor”, escribió.

“La playa más linda del mundo. Es un placer caminar acá”, relató Lourdes, mientras mostraba las playas de arena blanca y el mar turquesa que caracterizan al paradisiaco lugar que eligen miles de personas cada año.

Son días que Lourdes eligió para desconectar, tras un fin de año súper movido donde volvió a lucirse en el Bailando, a pesar de que las críticas de algunos de sus compañeros de certamen la amargaron. “Yo defiendo todo ahí en la pista, me defiendo con mi baile, con el talento, con el equipo, es como que siento que las críticas son de parte de mis compañeros”, aseguró Lourdes a Teleshow en diciembre del año pasado.

“Siento que a mis compañeros quizás les encantaría tener la idea que tenemos nosotros como equipo, o decir, ‘uy, ¿por qué no se me ocurrió antes esto? Si no se me ocurrió, vamos a atacar a Lourdes, que ella tiene preferencias, de que ella tiene privilegios’. Como que es lo único que pueden argumentar. No se les cae ninguna idea, ni siquiera para criticar”, lanzó, enojada en aquel momento.

El Chato Prada comentó el posteo de su novia (Instagram)

“Esto es algo que lo padezco todos los años. Digo ‘lo padezco’ porque en un punto digo que no me importa, pero son tan hostigadores, porque ya lo siento así, que en un momento uno explota, porque no soy una piedra, soy de carne y hueso y digo, ¡guau! Todos mis años de estudio, los años que tengo en la tele, en el Bailando, ya son casi 20 años en la tele. Empecé muy de chica, pero bueno, ya tengo como una trayectoria en el medio y yo sé cómo presentar cosas espectaculares, porque tengo los contactos, porque tengo con qué y porque lo consigo sola”, aseveró.