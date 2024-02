Acusan a Nicki Nicole de infiel después de que Peso Pluma fuera visto con otra: el polémico video y todos los detalles

El video de Nicki Nicole con su manager en el aeropuerto

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma venia muy bien. Después de varios meses saliendo, decidieron blanquear públicamente su romance aunque en medio del auge sentimental, el vínculo se rompió. Todo ocurrió cuando comenzaron a circular en las redes sociales unas imágenes en donde se lo podía ver al músico con otra mujer que no era su novia argentina.

El audiovisual en cuestión se dio luego del Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos donde se vio a Peso Pluma junto a una joven morocha de la mano y muy cerca. A raíz de esto, Nicki rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicki dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.

A raíz de esta información que trascendió, las redes fueron eco del escándalo y las especulaciones entre las partes no tardaron en llegar, ya que mientras en Argentina la gran mayoría condenó la infidelidad del artista, en México, por lo contrario, buscaron señalar a la cantante como la culpable de la separación. En ese sentido y en medio de todo el escándalo, se difundieron otras imágenes en las que se la ve a la rosarina con su manager aparentemente agarrados de la mano.

El hombre en cuestión es Matías Santoro y el video muestra a Nicki caminando con él por un aeropuerto y varias valijas, momento en el que es capturada por una fan que comenzó a filmarla y la llamó. En ese momento, la cantante suelta sus cosas y se acerca a su fandom presente.

Al ver el video, en pocos segundos se volvió viral y los fanáticos de Peso Pluma le adjudicaron una infidelidad a ella. “Están haciendo ver a Peso como el malo en una historia mal contada, yo creo que él la descubrió”, opinaron. “Ella le fue infiel primero, por eso él fue visto con otra”, comentaron.

Pese a las especulaciones y las versiones cruzadas, los seguidores de Nicki Nicole no tardaron en salir al cruce y en defender a la cantante de las acusaciones con un detalle que se puede observar en el video. “No le está agarrando la mano, es la manija de su valija, los dos la están llevando y se ve clarísimo. Ella amablemente se acerca a sus fans, no ocultó nada”, aseguraron, y sumaron: “Soltó la manija para saludar a su gente”, confirmaron otros internautas.

Los fanáticos defendieron a Nicki Nicole de las acusaciones de infidelidad

¿Pero, quién es Matías Santoro? Se trata nada más ni nada menos que del manager de Nicki. De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, es oriundo de Buenos Aires, Argentina. Se desconocen muchos detalles sobre su vida personal, sin embargo, se sabe que fue el primero en confiar en ella y luchó por impulsar la carrera artística de su representada a nivel internacional.

Matías, el manager de Nicki (Instagram: @matt_santoro)

Cabe destacar que otra de las partes involucradas a este escándalo salió a pronunciarse públicamente. Ya que se conoció la identidad de la joven que aparece en el video con Peso Pluma en un casino de Las Vegas. Su nombre es Sonia Sahar, y se trata de una influencer que, según ella misma describe en su perfil de Instagram, es “investigador privado”.

Unos minutos después de que se hiciera famosa, la joven publicó una historia en su cuenta que tiene más de 20 mil seguidores. Con palabras en inglés, la influencer dijo: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia” (“Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”).