En la previa del Super Bowl, Duki se declaró swiftie: la frase que lo confirmó (Instagram)

A tan solo horas que se defina una nueva edición del Super Bowl, los fanáticos del fútbol americano viven la previa con mucha expectativa. El evento atrae las miradas de todo el mundo, tal es así, que hasta Duki también se manifestó al respecto. El artista llamó la atención al manifestar su apoyo con una sorpresiva frase.

“Hoy somos todos Kansas, somos todos Chiefs, somos todos swifties”, escribió el autor de ‘She don’t give a fo’ a través de sus redes sociales junto al emoji de un brazo. Es que cientos de fanáticos de la cantante se inclinan por el equipo de Kansas ya que ahí es donde juega Travis Kelce, la pareja de Taylor.

De la misma forma, el joven que agotó dos shows en el Estadio River Plate se pronunció en su Instagram. Con la frase ‘hoy somos todos Chiefs, somos todos swifties’, el representante de la música urbana argentina se mostró con una gorra y un buzo negro con las iniciales de Kansas en color rojo.

La frase de Duki a través de su cuenta de X (Foto: X)

No es la primera vez que Duki pone sus ojos en la autora de ‘Lover’. Años atrás, en 2020, el joven sacó un tema junto al cantante Mesita en donde menciona a la estadounidense. “No canta pero se lo meto y afina como Taylor Swift, enamorada de mi drip sweet”, dice la letra de la canción.

En su visita a la Argentina, cuando Taylor Swift dio tres shows en el Estadio Más Monumental, fue la primera vez que la cantante y el deportista se besaron en público. Hasta ese entonces, la pareja mantenía el perfil bajo. Sin embargo, en medio de la adrenalina por el segundo recital de la artista en el país, ambos tuvieron un apasionado momento que dio vuelta al mundo.

El Super Bowl LVIII, con sede en la ciudad de Las Vegas, enfrentará a San Francisco 49ers, que buscarán su sexto trofeo, y a los Kansas City Chiefs, que perseguirán el tercero, en el Allegiant Stadium. El duelo iniciará a las 20.30 (hora de Argentina) y contará con la televisación de tanto ESPN como la plataforma Star+ para toda Latinoamérica. El estadio, que tiene capacidad para 45.000 personas, es un escenario multideportivo en el corazón de la ciudad ubicada en el centro del desierto en el estado de Nevada.

Duki se declaró swiftie

Más allá del partido, otro de los hechos trascendentales del evento pasa por el Show de Medio Tiempo. El espectáculo tendrá como estrella principal al cantante Usher, uno de los representantes masculinos más relevantes del R&B, Dance y Pop. Además, antes de que se realice el mítico sorteo y la patada inicial, será Reba McEntire la encargada de entonar el himno nacional estadounidense.

En relación al espectáculo musical, en la antesala de la patada inicial será Post Malone el que interpretará ‘America the Beautiful’, mientras que la cantante contemporánea de R&B Andra Day cantará ‘Lift Every Voice and Sing’. Este momento, que tendrá una duración de 30 minutos para el desarrollo del espectáculo musical, llegará después de los dos primeros cuartos de 15 minutos cada uno. En total, el partido tiene una duración de 60 minutos. Como extra, un juego de fútbol americano se puede extender a tres horas o más debido a que el reloj se detiene por varias situaciones como castigos, revisión de jugadas para corregir decisiones, pases incompletos, si un jugador que lleva el balón abandona el campo y por la pausa de los 2 minutos.

En ese contexto, el equipo alentado por Taylor Swift y Duki irán en busca de su tercer Super Bowl en la historia. Cuentan con una de las mejores ofensivas de toda la NFL con su mariscal de campo estrella Patrick Mahomes y su socio en ataque además de pareja de Taylor Swift, Travis Kelce.