Sebastián Yatra disfrutó de un recital de Luis Miguel en Costa Rica

Sebastián Yatra fue a ver a Luis Miguel en Costa Rica

Luis Miguel brindó un show en el Estadio Nacional de Costa Rica, como parte de su gira mundial 2024. Entre los cientos de personas que disfrutaron del recital, se entraba el artista colombiano Sebastián Yatra. En las redes sociales, se viralizó un video del artista cantando “La incondicional”, uno de los temas clásicos del Sol de México.

Te puede interesar: Sebastián Yatra reveló la verdad sobre su ruptura con Tini: “No me hallaba en el momento adecuado”

El intérprete de “Tacones rojos” admira la música de su colega, tanto así que en una ocasión le envió una canción a Luis Miguel, porque quería saber su opinión como compositor. Sin embargo, él nunca le contestó.

“Alguna vez le mandé una canción a Luis Miguel, pero nunca tuve una respuesta, pero ni siquiera para cantar juntos, simplemente era una canción... a ver si para él le gustaba cantar, desde el punto de vista del compositor”, reveló Sebastián en una entrevista que le hizo El Escorpión Dorado.

Te puede interesar: Cancelaron el concierto de Luis Miguel en Cali: cuál es la razón

Además, el músico aseguró que le había mandado a su par “Yo te extraño”, el tema que pertenece a su álbum de 2019 Fantasía. La mencionada pieza musical es una balada pop y Sebastián pensó que podría recibir algún tipo de buen consejo, ya que el artista tiene una extensa trayectoria musical.

La relación amorosa con Tini Stoessel

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

El noviazgo entre Sebastián y Tini duró un poco más de un año, pero tuvo mucha exposición en los medios a nivel mundial. Todo empezó en 2019 y en muy poco tiempo este romance generó un importante interés de sus fanáticos y de la prensa que seguían cada uno de sus movimientos, los viajes que compartían, todo lo que realizaban juntos.

Te puede interesar: Cuánto cuesta un lujoso avión Global 7500 como en el que vuela Luis Miguel

Durante la pandemia, arrancaron las especulaciones de supuestas infidelidades de parte de Yatra. Hasta que finalmente ambos decidieron anunciaron el fin de su amor en 2020 a través de un comunicado por sus respectivas redes sociales. “Hemos vivido momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina”, señalaron.

“Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán lindos recuerdos en nuestro corazón”, explicaron los músicos para no seguir generando especulaciones respecto al vínculo amoroso que mantenían. Sin embargo, en diferentes medios sostenían que Sebastián habría engañado a Tini con la cantante mexicana Danna Paola.

En una entrevista con la edición de GQ para México y Latinoamérica, el colombiano explicó que en la época que hubo cuarentena estricta, a causa de la crisis sanitaria, él decidió mudarse a Medellín y volver a convivir con su familia. En ese momento, se dio cuenta de que había situaciones de las que no quería continuar siendo parte, por lo que le hacía pensar o sentir.

“Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, explicó el artista.

Cuando salieron los rumores que lo vinculaban con Danna, Yatra optó por no hacer comentarios al respecto y guardo silencio. Esperó que pasaran cuatro años para admitir que fue un tema difícil para él porque lo convirtió “en el villano de la película”. “Creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. [...] Me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas”, cerró Yatra.